Il Teatro Costanzi di Roma si prepara ad accogliere, il 15 e 16 luglio 2026, il tradizionale spettacolo di fine anno della Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma. Sotto la direzione di Eleonora Abbagnato, gli allievi saranno i protagonisti di un programma coreutico che spazia dal repertorio neoclassico alla danza contemporanea, offrendo al pubblico romano un’occasione per apprezzare il frutto del loro impegno annuale e la conclusione dell’anno accademico.

L’evento è stato concepito per evidenziare la versatilità e la preparazione tecnica degli studenti, presentando tre coreografie di spicco.

La prima, Scaramouche di José Carlos Martínez, creata nel 2005 per la Scuola di Danza dell'Opéra di Parigi, trae ispirazione dalla commedia dell’arte italiana e si concentra sulla costruzione del personaggio e sull'arte della pantomima. Segue Pulse di Goyo Montero, del 2018, una creazione su musiche elettroniche di Owen Belton che esalta l'energia collettiva e la danza corale attraverso dinamiche geometrie in movimento. Chiude il programma Ricercare a nove movimenti di Amedeo Amodio, su musiche di Antonio Vivaldi, un’opera suddivisa in nove sezioni autonome ma connesse, caratterizzata da un profondo dialogo tra la musica e la coreografia. Eleonora Abbagnato ha sottolineato come questa proposta artistica metta in luce “la ricchezza e la varietà della formazione proposta dalla Scuola”, permettendo agli allievi di “confrontarsi con linguaggi differenti e sviluppare quella versatilità che oggi è essenziale per un danzatore”.

Eccellenza e Prospettive Future per la Scuola di Danza

Fondata nel 1928, in prossimità dell’Acquedotto Felice, la Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma si appresta a celebrare il suo centenario nel 2028. Il sovrintendente Francesco Giambrone ha rimarcato l'importanza strategica dell'istituzione per il Teatro, affermando che “la Scuola rappresenta un progetto strategico per il nostro Teatro e, grazie alla direzione di Eleonora Abbagnato, ha raggiunto livelli di eccellenza riconosciuti anche in ambito internazionale, formando giovani artisti pronti ad affrontare le sfide della professione”. Giambrone ha inoltre menzionato l'obiettivo di dotare la Scuola di una nuova sede, più adeguata alle sue ambizioni e alla sua storia, un progetto sostenuto concretamente dalla Fondazione Roma.

La formazione coreutica offerta dalla Scuola è strutturata in vari corsi, il cui percorso principale ha una durata di otto anni e culmina nel conseguimento del Diploma di Danzatore Professionista. Questo titolo apre ai giovani ballerini le porte delle audizioni internazionali e l'accesso a ulteriori percorsi professionalizzanti nei più prestigiosi teatri del mondo. L'importanza del lavoro quotidiano, della disciplina e della dedizione è un pilastro del metodo educativo, come evidenziato dalla stessa Abbagnato: “Il lavoro quotidiano, fatto di disciplina, studio e dedizione, prende vita davanti al pubblico”.

Un Ponte tra Tradizione e Innovazione nella Danza

La visione artistica e formativa della Scuola di Danza dell’Opera di Roma si fonda sulla capacità di coniugare solide basi accademiche con l'apertura ai repertori più innovativi, rispondendo così alle evoluzioni della scena contemporanea.

L'inclusione di coreografie come Scaramouche, Pulse e Ricercare a nove movimenti nel programma di fine anno è emblematica di questa filosofia, mirata a sviluppare la versatilità e la capacità dei giovani danzatori di affrontare le molteplici sfide del mondo della danza attuale. I diplomati della Scuola si distinguono regolarmente in concorsi, audizioni e produzioni sia in Italia che all’estero, confermando il ruolo dell'istituzione come centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale.

Il forte legame con il Teatro dell’Opera e il costante supporto della Fondazione Roma rafforzano il radicamento della Scuola nel tessuto culturale della città, fungendo da catalizzatori per la sua crescita futura.

Con l'imminente celebrazione del centenario e gli investimenti previsti per la realizzazione di una nuova sede, l'istituzione si prepara ad affrontare nuove sfide, mantenendo sempre al centro la formazione artistica delle nuove generazioni di danzatori.