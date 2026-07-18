Al Giffoni Film Festival è stato presentato in anteprima “Se domani non torno”, film diretto da Paola Randi e scritto con Lisa Nur Sultan. Tratto dal libro “Cara Giulia” di Gino Cecchettin, padre di Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio nel novembre 2023 a 22 anni, il progetto mira a raccontare la sua intera esistenza. Gino Cecchettin ha motivato la scelta familiare con una «responsabilità civile» per raggiungere tutti tramite la fondazione, sottolineando l'importanza di narrare il dolore per evitarne il ripetersi e trasformare il lutto in un messaggio di prevenzione.

Cecchettin ha evidenziato come la “storia di Giulia” sia spesso ridotta alle sue ultime ore. Ha affermato che la sua vita fu invece «22 anni di una ragazza, di una donna che si era autodeterminata, che aveva fatto una scelta di libertà e che, forse, aveva pagato la sua scelta con la vita». Il film celebra l'intera esistenza di Giulia, riconoscendone il valore e l'importanza della sua parabola.

Il film, la Fondazione e il futuro culturale

Il film, ispirato al libro di Gino Cecchettin, ha un profondo valore simbolico e civile. La Fondazione Giulia Cecchettin, attiva da due anni, promuove iniziative per la prevenzione della violenza di genere tramite l’educazione affettiva. L'obiettivo, ha ribadito il padre, non è «più punizioni o leggi più dure», ma «parlare di ciò che può arrivare prima: la prevenzione e quindi l’educazione».

Gino Cecchettin ha affermato che il consenso si manifesta «solo con il sì», definendo la normativa sul femminicidio un “passo in avanti” ma «perfezionabile». Ha anche sottolineato il ruolo cruciale della scuola dell’infanzia per il dialogo su affettività, rispetto e parità, ammonendo che ignorare questi temi «lascia soli i ragazzi» di fronte a modelli tossici e silenzi adulti.

“Se domani non torno” è uno strumento di memoria attiva e impegno sociale, promuovendo valori come la libertà e l’autodeterminazione. La famiglia ha trasformato il lutto in azione concreta, consapevole che il dolore non raccontato può essere rivissuto. Questo approccio è coerente con l’operato della Fondazione, che ha istituito un comitato scientifico per sviluppare proposte educative nelle scuole, in collaborazione con il ministero, per formare docenti e studenti e supportare associazioni contro la violenza di genere.

Il film è una testimonianza visiva e civile della vita di Giulia, celebrata nella sua interezza, oltre la tragica fine, offrendo una riflessione profonda e rispettosa e promuovendo un necessario cambiamento culturale.