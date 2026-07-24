È scomparso a New York, all'età di 60 anni, il professor Clemente Marconi, stimato archeologo e docente presso la New York University. La notizia della sua morte è stata comunicata dalla moglie, Rosalia Pumo, al direttore del parco archeologico di Selinunte, Felice Crescente. Marconi è stato una figura di primaria importanza nell'archeologia del Mediterraneo antico, dedicando decenni a campagne di scavo a Selinunte che hanno condotto a scoperte straordinarie, in particolare nell'area dell'Acropoli.

Nel corso della sua brillante carriera accademica, il professor Marconi ha ricoperto incarichi di prestigio, insegnando alla Columbia University dal 1999 al 2006 e, successivamente, all'Institute of Fine Arts dell’Università di New York.

Dal 2017, ha esteso il suo impegno didattico anche all’Università di Milano. A partire dal 2006, ha diretto con passione una missione archeologica a Selinunte, coinvolgendo attivamente decine di studenti provenienti da ogni parte del mondo, contribuendo così alla formazione di nuove generazioni di archeologi.

Le scoperte rivoluzionarie a Selinunte

Le ricerche sul campo guidate da Marconi hanno fornito nuovi e significativi indizi che suggeriscono una presenza umana sull’acropoli di Selinunte risalente a diversi millenni prima rispetto a quanto precedentemente ipotizzato. In una delle sue più recenti e fruttuose campagne di scavo, il team diretto da Marconi e Rosalia Pumo, con il fondamentale contributo della New York University e dell’Università Statale di Milano, ha individuato un denso deposito di formazione naturale.

Questo strato, alto oltre un metro e situato al di sotto del primo livello di occupazione greca, ha rivelato reperti di eccezionale valore.

All'interno di questo deposito, a una quota più elevata, sono stati rinvenuti frammenti risalenti al Bronzo recente. A una quota inferiore, invece, sono emersi frammenti di industria litica mesolitica, databili con precisione tra l'8.000 e il 6.500 a.C. Queste scoperte hanno aperto nuove prospettive sulla cronologia degli insediamenti nel sito.

Marconi aveva inoltre annunciato il ritrovamento di resti animali e frammenti di carbone, associati al primo livello di frequentazione greca. Questi materiali sono destinati ad analisi al radiocarbonio, i cui risultati potrebbero fornire elementi cruciali per una datazione più precisa della fondazione di Selinunte.

Secondo le sue conclusioni, al momento dell’arrivo dei Greci, non era presente alcun insediamento indigeno nell'area.

L'eredità e il futuro della ricerca

Il direttore del parco archeologico di Selinunte, Felice Crescente, ha riconosciuto il ruolo insostituibile di Marconi nelle attività di ricerca e nella valorizzazione del sito. Enrico Caruso, anch'egli direttore del parco archeologico, ha anticipato l'avvio di una nuova campagna di scavi a settembre, che vedrà la partecipazione di archeologi tedeschi. Caruso ha sottolineato come le ricerche condotte, dalla presenza dell'uomo nella preistoria fino all'arrivo dei Greci, stiano aggiungendo un tassello fondamentale alla comprensione della storia degli insediamenti greci in Sicilia, un'eredità che si fonda anche sul lavoro pionieristico di Clemente Marconi.