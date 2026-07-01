A Senigallia (Ancona) ha preso il via la prima edizione del festival della filosofia antica, in programma dal 2 al 4 luglio. Promosso dal Comune di Senigallia con l'associazione Syzetesis e le università di Bologna e La Sapienza di Roma, l'evento propone lezioni, dialoghi e confronti pubblici sul pensiero classico e la sua attualità.

Il tema centrale è “Tra Nomos e Physis. Legge e Natura”, per riportare gli interrogativi antichi al centro del dibattito. Gli appuntamenti, a ingresso libero, si tengono in due luoghi simbolo: piazza Roma (pomeriggio/sera) e i Bagni Virgilio sul lungomare Marconi (mattina).

Il programma del festival: dal 2 al 4 luglio

L'apertura del 2 luglio in piazza Roma (ore 18) ha ospitato il dialogo tra i presidenti Elena Irrera e Francesco Verde su “Natura e legge in Socrate e in Aristotele”. In serata (ore 21.30), Giovanni Giorgini ha approfondito la “nascita del diritto di natura” tra sofisti e tragediografi.

Venerdì 3 luglio, la giornata inizia alle 8.30 con la “colazione filosofica” e la presentazione del libro di Giovanni Giorgini. Nel pomeriggio (ore 18.30), Francesco Fronterotta interviene su Presocratici e Platone, seguito dalla lectio magistralis di Franco Trabattoni su “Natura e legge in Platone”.

Sabato 4 luglio, il festival si conclude con la presentazione mattutina del libro di Roberto Paradisi sulla “legittima difesa dalle origini a oggi”.

Nel pomeriggio, Claudia Lo Casto analizza Plotino e il concetto di natura. La chiusura serale (ore 21.30) è affidata a Emidio Spinelli, che interviene sulla politica epicurea. Il programma mira a coinvolgere studiosi, appassionati e il pubblico generale, unendo rigore accademico e confronto aperto.

Senigallia: un nuovo polo per la filosofia classica

Senigallia, città storica adriatica, ospita il festival in luoghi suggestivi: piazza Roma, cuore cittadino, e il lungomare Marconi. Questa prima edizione si distingue per la collaborazione di due prestigiose università e dell'associazione Syzetesis, attiva in ambito filosofico.

L'iniziativa stimola la riflessione sui rapporti tra legge, natura e convivenza sociale, dialogando tra pensiero antico e questioni attuali.

Con un ricco calendario di appuntamenti e voci accademiche autorevoli, il festival è una novità per il panorama culturale locale, ambendo a diventare un appuntamento fisso e un riferimento interdisciplinare per gli interessati alla filosofia.