Il celebre musicista Franco Mussida, all'età di 79 anni, ha presentato ufficialmente la sua ultima e innovativa proposta didattica: la Formazione Musicale Integrale (FMI). Questo ambizioso progetto si appresta a rivoluzionare l'approccio all'educazione musicale e sarà adottato a partire dal prossimo ottobre presso il prestigioso CPM Music Institute di Milano. La FMI si distingue per un metodo olistico e profondo, che mira a integrare armoniosamente l'espressività individuale, la consapevolezza emotiva e lo studio approfondito degli effetti che la musica può generare sull'immaginario e sulle sensazioni.

Parallelamente, il percorso formativo include un'analisi dettagliata degli strumenti musicali e dei linguaggi specifici che li caratterizzano, offrendo così una comprensione completa e multidimensionale dell'arte musicale.

Il progetto 'Sento dunque Suono': un nuovo paradigma formativo

Denominato suggestivamente 'Sento dunque Suono', questo progetto rappresenta un vero e proprio cambiamento di paradigma nel panorama della formazione musicale contemporanea. Tra le numerose innovazioni introdotte, spiccano le audioteche di musica strumentale, meticolosamente organizzate in nove distinte 'famiglie emotive' e capaci di evocare ben ventisette specifici stati d'animo, fornendo agli studenti un repertorio vastissimo per l'esplorazione interiore.

Il progetto si avvale anche di supporti tecnologici all'avanguardia, come la tecnologia Iper Read, concepita per facilitare e rendere più efficace lo studio della lettura musicale. Non mancano applicazioni dedicate all'intonazione per i cantanti, strumenti essenziali per affinare la precisione vocale. A completare l'offerta, testi e pubblicazioni specifiche sono stati sviluppati per aiutare a nominare, riconoscere e comprendere gli effetti emotivi intrinsecamente collegati alla musica. Un ulteriore elemento distintivo è il Test Temperamentale, uno strumento innovativo pensato per favorire nei musicisti una più profonda conoscenza della propria identità emotiva, aspetto fondamentale per una piena espressione artistica.

Dall'esperienza sociale alla Formazione Musicale Integrale

Le radici della Formazione Musicale Integrale affondano nell'importante esperienza educativo-sociale del Progetto CO2 'Controllare l’odio'. Questo progetto è stato sviluppato e sperimentato con successo in contesti di grande rilevanza sociale, come la comunità di San Patrignano e diversi istituti penitenziari italiani di spicco, tra cui San Vittore, Rebibbia e Secondigliano. In questi ambienti, la musica ha dimostrato la sua straordinaria potenza, fungendo da strumento catalizzatore per il benessere emotivo e per lo sviluppo di una maggiore consapevolezza personale tra i partecipanti. La testimonianza di un detenuto, che ha descritto il progetto CO2 come 'una fuga dal carcere' e ha affermato che grazie a questa esperienza 'si sente una persona', evidenzia in modo toccante l'impatto trasformativo e profondamente umano di questa iniziativa.

L'esperienza maturata in questi contesti ha fornito le basi e le intuizioni fondamentali per la creazione e l'articolazione della FMI, dimostrando il valore terapeutico e formativo della musica.

Il ruolo del CPM Music Institute nella didattica musicale

Il CPM Music Institute di Milano, fondato nel lontano 1984 proprio da Franco Mussida, si conferma come un punto di riferimento eccellente nel panorama della didattica musicale italiana. L'istituto è da sempre impegnato nell'offerta di corsi di formazione musicale professionale di altissimo livello, distinguendosi per la sua costante attenzione all'innovazione didattica e alla promozione della crescita personale e artistica dei suoi studenti. Grazie a un approccio pedagogico all'avanguardia e a una faculty di professionisti esperti, il CPM si è affermato come uno dei principali centri di formazione musicale in Italia.

La sua reputazione attrae studenti da ogni regione del territorio nazionale, desiderosi di intraprendere un percorso di studi completo e stimolante. L'istituto vanta inoltre una fitta rete di collaborazioni con numerosi artisti di fama e professionisti del settore musicale, arricchendo ulteriormente l'esperienza formativa e offrendo agli studenti preziose opportunità di inserimento nel mondo del lavoro e della produzione artistica. L'introduzione della FMI rafforza ulteriormente la sua missione di eccellenza e innovazione.