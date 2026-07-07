Tornano le "Sere FAI d'estate" nella Valle dei Templi di Agrigento, con un ricco programma dal 3 luglio al 29 agosto 2026. Il Giardino della Kolymbethra e Case Montana, luoghi simbolo del Parco Archeologico, prolungheranno gli orari di apertura per offrire ai visitatori un'esperienza unica tra cultura, arte, storia, natura ed enogastronomia.

L'iniziativa, che coinvolge 30 beni del Fondo per l'Ambiente Italiano in 15 regioni con oltre 350 proposte, prevede ad Agrigento ventisette serate speciali e dieci grandi appuntamenti. Questi consentiranno di scoprire il sito archeologico al tramonto, nelle ore notturne e persino alle prime luci dell'alba, in un viaggio sensoriale e performativo.

Eventi e Spettacoli Sotto le Stelle di Agrigento

Il calendario delle "Sere FAI d'estate" è pensato per un pubblico ampio. Gli appassionati di astronomia potranno partecipare a "Astronomi per una notte", in collaborazione con il Planetario di Palermo, il 12 luglio, 2 e 20 agosto, per osservare galassie e costellazioni dal belvedere della Valle.

Ogni venerdì sarà dedicato a "Fuori cantina", un percorso enogastronomico tra i vitigni e le eccellenze delle cantine siciliane, con degustazioni guidate da esperti sommelier e abbinamenti a prodotti tipici locali.

La musica sarà protagonista con il cantautore agrigentino Daniele Magro, il 19 luglio, per un intimo talk/concert acustico. Il 12 agosto, l'arpista internazionale Kety Fusco si esibirà per la sua prima e esclusiva data in Sicilia, presentando l'album Bohème con un mix di arpa classica ed elettronica.

Il 18 agosto, il trio Alubasa proporrà una serata "afro-sicula", unendo la tradizione mediterranea ai ritmi dell'Africa occidentale.

Tra le performance d'atmosfera all'alba si segnalano "Zàhara" (16 agosto) e "Il Canto delle Radici" (23 agosto), dove la musica dialogherà con le frequenze delle piante e la roccia del giardino. Il 26 luglio, Teatro Lunaria APS curerà un laboratorio teatrale etico per adulti e bambini. Ulteriori suggestioni includono una permanenza sonora site-specific con gli strumenti di Giovanni Alfieri e Sergio Beercock e i movimenti di Ludovica Messina Poerio, e una sperimentazione musicale che unisce lo spettacolo "Radix Ipsius" di Vito Incorvaia e la performance sonora del polistrumentista Libero Reina.

Il gran finale, sabato 29 agosto, sarà con "Poetica. Arti orali e poesia al Giardino della Kolymbethra", serata del Festival MutaMuta di Agrigento curata dalla poetessa Gloria Riggio. Un rito collettivo di poetry slam al tramonto, con performer siciliani e nazionali che daranno voce a temi di tutela ambientale e cura delle radici.

Il Fascino Millenario del Giardino della Kolymbethra e Case Montana

Il Giardino della Kolymbethra e Case Montana rappresentano un patrimonio di inestimabile valore, coniugando archeologia, biodiversità e pratiche agricole tradizionali. Questo luogo straordinario racchiude oltre 2.500 anni di storia della Valle dei Templi di Agrigento, offrendo un contesto unico per le iniziative delle "Sere FAI d'estate" e valorizzando il patrimonio culturale e ambientale del sito.

L'accesso agli eventi è a pagamento e la prenotazione è obbligatoria, con ingresso da Porta V del Parco Archeologico della Valle dei Templi. Un'occasione imperdibile per residenti e turisti di vivere la Valle dei Templi in un'atmosfera sospesa nel tempo, dove la storia incontra le urgenze della contemporaneità.