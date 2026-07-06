Serena Rossi è la protagonista della nuova e attesa serie televisiva intitolata "La famiglia Panini", un progetto ambizioso ambientato nella suggestiva città di Modena. L'attrice campana interpreta una figura femminile di spicco, una donna che ha avuto un ruolo di primo piano nella storia imprenditoriale e culturale italiana. Come sottolineato dalla stessa Rossi, il suo personaggio è "una donna che ha fatto grande l’Italia", evidenziando l'importanza del contributo femminile nel panorama nazionale.

La serie, prodotta da Palomar, una delle case di produzione più rinomate nel settore delle fiction televisive, e diretta con maestria da Luca Lucini e Ago Panini, si propone di raccontare la storia della celebre famiglia modenese.

Questa famiglia è universalmente nota per aver dato vita alle iconiche figurine Panini, un vero e proprio simbolo del collezionismo e della cultura popolare italiana. L'obiettivo è esplorare non solo l'evoluzione di un'azienda di successo, ma anche le dinamiche familiari e il contesto sociale che ne hanno permesso l'ascesa.

La presentazione ufficiale della serie si è tenuta proprio a Modena, la città che non è solo l'ambientazione principale delle riprese, ma anche un elemento narrativo cruciale. Serena Rossi ha ribadito l'importanza del suo personaggio, descrivendolo come "una donna che ha saputo essere madre, moglie e imprenditrice, contribuendo in modo decisivo allo sviluppo di un’azienda simbolo del Made in Italy".

Questa affermazione mette in luce la volontà della produzione di valorizzare il contributo femminile non solo nella storia della famiglia Panini, ma più in generale nel tessuto imprenditoriale italiano.

La narrazione di un'eredità italiana

Il progetto "La famiglia Panini" si configura come un'opera che intende andare oltre la semplice cronaca aziendale. La serie mira a narrare l'impatto profondo che una famiglia e la sua visione imprenditoriale hanno avuto sul Paese. Attraverso le vicende dei personaggi, si esplorerà come l'azienda Panini sia diventata un punto di riferimento non solo per gli appassionati di collezionismo, ma anche per l'identità culturale italiana. La scelta di focalizzarsi sul ruolo delle donne all'interno di questo contesto aggiunge un ulteriore strato di profondità alla narrazione, offrendo una prospettiva inedita sulla storia imprenditoriale del nostro Paese.

Modena: culla di un'icona del collezionismo

La città di Modena riveste un ruolo centrale e insostituibile nella genesi e nello sviluppo della Panini S.p.A., l'azienda fondata nel lontano 1961. È qui che ha preso forma l'idea di produrre figurine collezionabili, in particolare quelle dedicate al mondo del calcio, che hanno conquistato generazioni di appassionati in Italia e ben oltre i confini nazionali. La Panini S.p.A. non è stata solo un'impresa di successo, ma ha rappresentato un vero e proprio fenomeno culturale, contribuendo in maniera significativa a diffondere e consolidare la cultura del collezionismo a livello globale. Il legame indissolubile tra la città emiliana e l'azienda è evidente, e la scelta di fare di Modena il set principale della serie televisiva sottolinea con forza l'importanza del territorio come scenario e motore della straordinaria storia della famiglia Panini.