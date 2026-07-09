Il Ravenna Festival ospita un evento importante per la danza spagnola: il 10 luglio, alle 21.30, il Pala De André presenterà Sergio Bernal e la sua Sergio Bernal Dance Company. Diretta da Bernal e Ricardo Cue, la serata propone un trittico coreografico che esplora i linguaggi più rappresentativi della cultura iberica, tra tradizione e innovazione.

Il Programma: Tra Dramma e Ritmo Flamenco

Lo spettacolo si apre con ‘Rango’, prima italiana della coreografia di Rafael Aguilar, ispirata a ‘La casa di Bernarda Alba’ di Federico García Lorca. Riflette su repressione, autorità e condizione femminile nella Spagna degli anni Trenta.

Segue ‘Suite Flamenca’, con coreografie di Sergio Bernal, Ricardo Cue e José Manuel Álvarez. La musica dal vivo, con Roberto Lorente (canto), Daniel Jurado (chitarra) e Javier Valdunciel (percussioni), esalta l'essenza del flamenco, dove il danzatore, con il ‘taconeo’, diventa strumento musicale.

Il ‘Boléro’ e la Visione della Compagnia

A chiudere la serata è il celebre ‘Boléro’, storica coreografia di Rafael Aguilar (1987) sulla partitura di Maurice Ravel. Una delle interpretazioni più intense, guida l'ensemble in un progressivo crescendo di energia e intensità, affermandosi come manifesto della danza spagnola contemporanea. La Sergio Bernal Dance Company, fondata nel 2019 dopo l'uscita di Bernal dal Ballet Nacional de España, è uno spazio di sperimentazione e ricerca, volto a sviluppare una personale idea di teatro coreografico.

Tra i danzatori figurano Sergio Bernal, Alvaro Madrid Morillo, Francisco José Linares Moreno, Héctor Martinez Pérez, David Lorden González, David Acero Delgado, Guillermo Castillo Gutiérrez, Cristina Carnero Barco, Ana del Rey Guerra, María Fernández García, Alejandra De Castro Pasca, Esmeralda Manzanas Sánchez e Cristina Cazorla García. La direzione artistica è di Sergio Bernal e Ricardo Cue. I musicisti sono Daniel Jurado (chitarra), Javier Valdunciel (percussioni) e Roberto Lorente (canto). L'ingresso è a pagamento: biglietti intero 25-60 euro, ridotto 22-55 euro, e 5 euro per gli under 18.