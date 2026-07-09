Il celebre ballerino spagnolo Sergio Bernal sarà protagonista al Ravenna Festival il prossimo 10 luglio, alle ore 21.30, sul palco del Pala De André. Insieme a Ricardo Cue, Bernal guiderà la sua Sergio Bernal Dance Company in un imperdibile appuntamento coreutico che promette di esplorare le molteplici sfaccettature della danza spagnola contemporanea attraverso un ricco trittico di performance.

La serata si aprirà con l'attesa prima italiana di 'Rango', una potente coreografia di Rafael Aguilar. Questa creazione si ispira all'iconica opera di Federico García Lorca, "La casa di Bernarda Alba", trasformando la drammatica narrazione del poeta andaluso in una profonda riflessione scenica.

Al centro di 'Rango' vi sono i temi universali della repressione, dell'autorità e della complessa condizione femminile nella Spagna degli anni Trenta, riletti con una sensibilità contemporanea.

A seguire, il pubblico sarà immerso nelle passioni di 'Suite Flamenca', un'opera che vede le firme coreografiche di Sergio Bernal, Ricardo Cue e José Manuel Álvarez. L'esecuzione sarà arricchita dalla musica dal vivo, affidata al talento del cantaor Roberto Lorente, del chitarrista Daniel Jurado e del percussionista Javier Valdunciel. In questa sezione, il profondo dialogo tra danza e musica raggiunge il suo apice, con il danzatore che si fa egli stesso strumento musicale, scandendo il ritmo inconfondibile del 'taconeo', elemento distintivo del flamenco più autentico.

Il Boléro di Aguilar: un manifesto della danza spagnola

La conclusione della serata sarà affidata all'iconico 'Boléro', la storica coreografia che Rafael Aguilar creò nel 1987 sulla celeberrima partitura di Maurice Ravel. Riconosciuta come una delle interpretazioni più intense e coinvolgenti del capolavoro musicale, questa performance conduce l'intero ensemble in un progressivo crescendo di energia e intensità. Il 'Boléro' si trasforma così in un vero e proprio manifesto della danza spagnola contemporanea, capace di fondere con maestria la ricchezza della tradizione con le più audaci innovazioni coreografiche.

Questa rilettura del Boléro si colloca saldamente nella grande tradizione dei balletti spagnoli, rievocando le profonde radici culturali iberiche attraverso l'uso di linguaggi coreografici moderni.

Il risultato è un'opera dal forte impatto visivo e musicale. Dalla sua prima presentazione nel 1987, la visione coreografica di Aguilar ha influenzato e ispirato generazioni di interpreti, proponendo una versione sempre vibrante e attuale che continua a incantare il pubblico dei festival europei.

La Sergio Bernal Dance Company: tra sperimentazione e tradizione

Fondata nel 2019, la Sergio Bernal Dance Company è nata dalla volontà di Bernal di creare un proprio spazio artistico dopo la sua esperienza al Ballet Nacional de España. La compagnia si configura come un vero e proprio laboratorio di sperimentazione e ricerca, con l'ambizioso obiettivo di sviluppare una personale e distintiva idea di teatro coreografico.

L'ensemble si distingue per la sua straordinaria capacità di concepire proposte innovative, mantenendo al contempo un legame profondo con le radici della danza spagnola, e portando in scena spettacoli che coniugano una potente forza interpretativa con una notevole profondità tematica.

Il Ravenna Festival si conferma, anno dopo anno, come uno dei più prestigiosi eventi culturali della città, un faro che illumina la scena artistica internazionale. Ogni stagione, il festival promuove un ricco calendario di appuntamenti di altissimo livello nei campi della musica, della danza e del teatro. Il Pala De André, che ospiterà l'esibizione di Bernal, si afferma ancora una volta come hub polifunzionale ideale per accogliere produzioni di grande respiro e eventi di portata internazionale.