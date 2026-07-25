Il tanto atteso concerto di Sergio Cammariere, evento clou della rassegna Moon in June a Castel Rigone, ha subito un lieve ma necessario slittamento. Originariamente fissato per domenica 26 luglio 2026, lo spettacolo è stato rinviato a lunedì 27 luglio, con inizio alle ore 21. La decisione è stata presa dagli organizzatori in via precauzionale, a causa delle condizioni meteo avverse previste per la giornata di domenica, garantendo così la migliore esperienza possibile per il pubblico e gli artisti.

Biglietti e opportunità per il pubblico

Gli organizzatori di Moon in June hanno prontamente comunicato che tutti i biglietti già acquistati per la data del 26 luglio rimarranno pienamente validi per il nuovo appuntamento di lunedì 27.

Inoltre, per offrire la massima flessibilità, è stata data la possibilità di utilizzare il ticket per un altro degli eventi in programma nella prestigiosa rassegna. Questo cambio di programma di sole ventiquattro ore permette comunque l'arrivo di uno degli artisti più eleganti e poetici del panorama musicale italiano contemporaneo, la cui presenza è un punto fermo della stagione estiva.

L'incanto di Cammariere a Castel Rigone

Il suggestivo borgo di Castel Rigone si prepara ad accogliere l'esibizione di Sergio Cammariere, pianista e cantautore di straordinaria eleganza. Sul palco, l'artista sarà accompagnato da due musicisti di eccezionale sensibilità: la violoncellista Giovanna Famulari e il sassofonista Daniele Tittarelli.

Il concerto promette di essere un vero e proprio viaggio sonoro, un intreccio sapiente di jazz, canzone d'autore e atmosfere mediterranee, intime e cinematografiche. Cammariere, con la sua riconosciuta capacità di unire raffinatezza musicale e profonda intensità emotiva, saprà regalare al pubblico una serata di pura magia e suggestione.

Moon in June: una rassegna di successo

Questa serata speciale si inserisce nella dodicesima edizione della stagione estiva Moon in June, un appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale umbro. La rassegna è realizzata grazie al fondamentale patrocinio della Regione Umbria e dei Comuni di Tuoro, Castiglione del Lago, Piegaro e Passignano, e beneficia del prezioso sostegno della Fondazione Perugia.

Per tutte le informazioni dettagliate sul programma e per eventuali contatti, il pubblico può fare riferimento al sito ufficiale della manifestazione, www.mooninjune.it, o inviare una mail all'indirizzo info@mooninjune.it.