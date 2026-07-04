Sergio Rubini porta in scena "I fratelli De Filippo", nuova produzione teatrale su Eduardo, Titina e Peppino De Filippo. Lo spettacolo debutta al Teatro Mercadante di Napoli il 5 e 6 luglio 2026, nell'ambito del Campania Teatro Festival. Ispirata al libro "Vita di Eduardo" di Maurizio Giammusso, la pièce è firmata da Rubini con Carla Cavalluzzi e Angelo Pasquini. Affronta il dilemma di un artista e il "pericoloso lusso di dire la verità". La produzione è una coproduzione tra Teatro Stabile di Catania, Best Live e Fondazione Campania dei Festival.

Dopo Napoli, lo spettacolo intraprenderà una tournée nazionale da novembre 2026, con tappe in diverse città italiane. Il cast include, oltre a Rubini (anche narratore), Susy Del Giudice, Marianna Fontana, Francesco Del Gaudio, Antonio Orefice, Angela Rosa D’Auria, Simone Borrelli ed Emanuela Saccardi. Le musiche sono di Nicola Piovani.

Gli anni d'oro della Compagnia del Teatro Umoristico

La narrazione si concentra sul periodo tra il 1931 e il 1944, anni in cui i fratelli De Filippo, sotto l'insegna della Compagnia del Teatro Umoristico, conquistarono i palcoscenici italiani. Rubini ha voluto raccontare "il trio, come fossero i Beatles", evidenziandone l'unione artistica. Esplora il complesso rapporto col padre, Eduardo Scarpetta, fonte di ispirazione e tensione.

Nella loro vicenda, Rubini ritrova "l'uccisione del padre e della sua poetica", la storia d'Italia e della ricostruzione. Un racconto popolare di dolore e speranza, dove il cognome De Filippo, da umiliante divenne simbolo di affermazione, fino al "teatro di Eduardo", per il quale basta il solo nome.

Dettagli dello spettacolo

L'allestimento, della durata di circa 120 minuti in due atti, con scene di Roberto Crea, costumi di Maurizio Millenotti e luci di Marco Macrini. Le repliche al Mercadante ripercorrono la parabola dei tre fratelli: dalle rivalità al riscatto, all'ideazione di opere che hanno segnato la drammaturgia italiana. La produzione valorizza una delle famiglie più importanti dello spettacolo italiano, riflettendo sull'eredità di Eduardo, Titina e Peppino e sul ruolo del teatro contemporaneo.