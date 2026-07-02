Il Festival Pontino di Musica inaugura il 3 luglio al Castello Caetani di Sermoneta (Latina) la sua sessantaduesima edizione, con un omaggio a Goffredo Petrassi (1904‑2003), compositore influente del Novecento italiano e presidente onorario della rassegna.

Il concerto d'apertura vedrà l’Ensemble Tubilustrium & Filarmonica Sabina “Foronovana”, diretta da Marcello Panni, eseguire quattro brani per soli ottoni di Petrassi, alcuni in prima esecuzione al Festival. Il programma include la "Fanfara per tre trombe" e l'"Inno per dodici ottoni". Introdotte da Francesco Antonioni, le esecuzioni saranno precedute, alle diciannove, da una visita guidata al borgo di Sermoneta (Associazione Meraviglia APS).

Il Festival prosegue fino al 28 luglio con concerti a Latina e nelle Abbazie di Fossanova e Valvisciolo.

Il fine settimana successivo all'apertura prevede due eventi: il 4 luglio, al Castello Caetani, il concerto "L’Arte del duo" con il violinista Davide Alogna e il pianista Enrico Pace esplorerà la musica da camera con brani tra XVIII e XX secolo. Il 5 luglio, all'Abbazia di Fossanova, il Quintetto di fiati dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia presenterà il programma "Opera e Cinema", alternando musiche da film a brani d’opera arrangiati per fiati.

Festival Pontino e Goffredo Petrassi: un legame storico

Il Festival Pontino di Musica (62ª edizione, 2026) si svolge a luglio nella provincia di Latina.

Ospitato storicamente nel Castello Caetani di Sermoneta, offre un'esperienza culturale immersiva con concerti sinfonici, da camera e contemporanei. Goffredo Petrassi (1904‑2003), figura centrale nella musica italiana del Novecento e a lungo presidente onorario del Festival, è omaggiato all'apertura, sottolineando la profonda connessione.