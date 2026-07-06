La Pinacoteca d’arte sacra e contemporanea - Museo dell’uomo di Serrapetrona ha riaperto oggi le sue porte, dopo un decennio di chiusura causato dai danni del sisma del 2016. L’edificio, di proprietà della Parrocchia di San Clemente e concesso in comodato al Comune, è stato interessato da importanti lavori di rafforzamento e riparazione, resi possibili grazie a un contributo di oltre 174mila euro erogato dall’Ufficio speciale ricostruzione.

La cerimonia di riapertura ha visto una nutrita partecipazione di cittadini e autorevoli rappresentanti istituzionali.

Tra questi, erano presenti il sindaco Silvia Pinzi, il curatore dell’allestimento Luca Ballesi, il presidente provinciale e vicepresidente regionale di Federcaccia Nazzareno Galassi, il direttore artistico dell’Appennino Foto Festival Stefano Ciocchetti, il presidente dell’Unione montana dei Monti Azzurri Giampiero Feliciotti, il sottosegretario alla presidenza della Regione Marche Silvia Luconi, il consigliere regionale Pierpaolo Borroni e il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli.

Le nuove collezioni e la mostra “Quello che resta”

Il museo torna a ospitare le sue preziose collezioni di arte sacra e contemporanea, gli strumenti e le testimonianze delle arti e dei mestieri dell’età preindustriale, arricchite da una nuova sezione interamente dedicata alla mostra ornitologica.

Per l'occasione, è stata inaugurata anche la mostra temporanea “Quello che resta” del poeta e fotografo Emiliano Cribari. Inserita nel programma dell’Appennino Foto Festival 2026, l’esposizione sarà visitabile fino al 26 luglio e offre un toccante percorso fotografico attraverso i territori dell’Appennino feriti dal sisma, immortalando case abbandonate, oggetti rimasti al loro posto e tracce di vite sospese.

Nel corso della cerimonia, il sindaco Silvia Pinzi ha enfatizzato il valore dell'evento: «Non è stato un semplice taglio del nastro, ma la restituzione al territorio di un luogo della memoria», definendo la Pinacoteca «uno scrigno» capace di custodire l’identità della comunità. Anche il commissario straordinario Guido Castelli ha sottolineato l'importanza dell'intervento: «Questo non è soltanto un’opera di riparazione materiale, ma un intervento di rilancio della comunità.

Ricostruire significa recuperare i manufatti danneggiati dal terremoto, ma soprattutto restituire ai territori luoghi capaci di custodire memoria, identità e appartenenza».

L'impegno per la ricostruzione e il valore della memoria

L’Ufficio speciale per la ricostruzione Marche, ente regionale che ha finanziato i lavori di ripristino della Pinacoteca, svolge un ruolo cruciale nel coordinamento e nella gestione degli interventi di ricostruzione pubblica e privata nelle aree marchigiane colpite dal sisma del 2016. Il suo operato include la pianificazione, l'autorizzazione e il monitoraggio dei progetti di recupero di edifici pubblici, scuole, chiese e beni culturali, oltre a fornire supporto a cittadini e amministrazioni locali nelle complesse pratiche di ricostruzione.

La giornata si è conclusa con la benedizione del nuovo parroco di Serrapetrona, don Osman, e il tradizionale taglio del nastro. Con le sue nuove sezioni e la suggestiva mostra temporanea, la Pinacoteca si propone ora come un rinnovato punto di riferimento per la memoria e l’identità della comunità locale, offrendo ai visitatori un arricchente percorso tra arte, storia e le profonde tradizioni del territorio.