Illycaffè e Barcolana presented by Generali hanno svelato il manifesto ufficiale della 58ª edizione della Barcolana, un’opera d’arte realizzata dall'artista Serse Roma. L'annuncio, avvenuto a Trieste l'8 luglio 2026, ha posto l'accento sul ruolo imprescindibile e centrale del mare all'interno della celebre manifestazione velica internazionale.

L'arte di Serse Roma: un manifesto che celebra il mare

Il manifesto, firmato da Serse Roma, riconosciuto come uno dei più autorevoli interpreti del disegno contemporaneo, è stato interamente realizzato in grafite.

Questa scelta stilistica esalta il mare non solo come elemento identitario della regata, ma anche come soggetto di una profonda riflessione. L'approccio adottato dall'artista è stato definito “contemplativo e immersivo”, mirando a catturare l'essenza del rapporto tra l'uomo e l'ambiente marino. Il disegno raffigura un dialogo sottile e potente tra luce e superficie, tra il dinamismo del movimento e la quiete profonda, temi ricorrenti e distintivi nella ricerca artistica di Roma.

Nato a San Polo di Piave nel 1952 e triestino d’adozione, Serse Roma ha sviluppato nel corso degli anni un linguaggio artistico essenziale e rigoroso, che indaga con maestria il rapporto intrinseco tra luce, materia e natura.

La sua lunga e proficua collaborazione con illycaffè ha avuto inizio già nel 2005, quando l'artista realizzò una decorazione ispirata alle suggestioni del mare di Trieste, destinata a un bicchiere appositamente dedicato al caffè freddo, dimostrando già allora la sua profonda connessione con il territorio e le sue tradizioni.

La visione del mare e il programma della Barcolana 58

Cristina Scocchia, amministratrice delegata di illycaffè, ha ribadito il forte e indissolubile legame che unisce la città di Trieste al suo mare. Ha inoltre sottolineato come le opere di Serse Roma riescano a riflettere una visione in cui “l’acqua è luce, movimento, profondità e continua trasformazione”, catturando l'anima mutevole e affascinante dell'elemento marino.

A sua volta, Mitja Gialuz, presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, ha evidenziato come il manifesto non sia solo una rappresentazione, ma un vero e proprio ritratto del mare inteso come spazio vitale di esistenza, trasformazione e rinnovamento. Questa interpretazione è ulteriormente amplificata dalla sensibilità e dalla capacità evocativa intrinseca alla grafite, che conferisce all'opera una profondità unica.

La 58ª edizione della Barcolana è attesa per domenica 11 ottobre e si svolgerà nel suggestivo Golfo di Trieste. L'evento principale sarà preceduto da un ricco calendario di numerosi appuntamenti e manifestazioni, sia a terra che in mare, che animeranno la città. Questi eventi trasformeranno Trieste, per l'occasione, nella capitale internazionale della vela, attirando appassionati e visitatori da ogni parte del mondo e consolidando la sua reputazione nel panorama velico globale.