Sestriere si prepara a un'estate di eventi internazionali, affermandosi capitale del cinema di montagna e dello sport. Dal 21 al 25 luglio il Sestriere Sport Awards, dall'1 all'8 agosto la sedicesima edizione del Sestriere Film Festival della Montagna. Presentate alla Mole Antonelliana di Torino, le manifestazioni sono organizzate dall’Associazione Montagna Italia con Comune e Consorzio Turismo Sestriere. Il calendario di proiezioni, incontri, mostre e iniziative culturali, tutte a ingresso gratuito, si terranno al Cinema Fraiteve, la sala cinematografica più alta d’Europa (2.035 metri).

Il Sestriere Film Festival

Il Sestriere Film Festival ospiterà registi, fotografi, alpinisti e appassionati internazionali. Diciassette film, selezionati tra oltre 80 opere, sono dedicati a montagna, ambiente, esplorazioni e rapporto uomo-natura. Il Festival include un concorso fotografico internazionale, il concorso letterario “Racconti di montagna” ed escursioni gratuite con guide alpine (“Cammina con il Festival”). Sarà realizzata la Mandala della Pace da monaci buddhisti tibetani. Si concluderà il 9 agosto con il concerto “Vanoni Vive” al Rifugio Alpette e la cerimonia di premiazione.

Il Sestriere Sport Awards

Il Sestriere Sport Awards è dedicato al cinema sportivo. Sette i film in concorso, selezionati tra 1.435 opere da 37 nazioni.

Il programma prevede incontri con campioni dello sport, un concorso fotografico e il Gran Galà finale con la consegna dei premi. Il Premio Sestriere Sport Awards 2026 sarà assegnato al campione di golf Costantino Rocca.

Sestriere: un'estate di attività

Oltre ai festival, Sestriere offre un vasto calendario di eventi e attività per l'estate. La località, nota per la sua vocazione turistica e sportiva, propone manifestazioni sportive, mostre, incontri culturali, escursioni e appuntamenti musicali. Il Consorzio Turismo Sestriere, con sede in via Pinerolo 7b, coordina le attività e fornisce informazioni e assistenza.

La varietà delle iniziative, da sport a cultura, rafforza il ruolo di Sestriere come punto di riferimento internazionale nel panorama alpino.