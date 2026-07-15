Shakira ha raggiunto un traguardo storico nel panorama musicale globale, diventando la prima artista a conquistare la vetta della classifica mondiale di Spotify con brani sia in inglese che in spagnolo. La superstar colombiana si conferma tra le figure più influenti, posizionandosi come la sesta artista più ascoltata a livello mondiale sulle piattaforme di streaming.

Questo eccezionale risultato è stato trainato dal singolo "Dai Dai", realizzato in collaborazione con la star nigeriana Burna Boy. Il brano ha rapidamente scalato la classifica globale di Spotify, raggiungendo la prima posizione, e ha dominato le chart in numerosi Paesi europei e internazionali.

Il videoclip ufficiale su YouTube mantiene la prima posizione globale, superando i 400 milioni di visualizzazioni. Il singolo ha inoltre raggiunto la Top 5 in Portogallo, Canada, Cina e Italia, oltre a figurare tra le prime cinque posizioni della classifica infrasettimanale nel Regno Unito.

Questi successi seguono i tour sold out di Shakira negli Stati Uniti e in Sud America. L'artista si prepara ora a tornare in Europa per una residency esclusiva di dodici concerti a Madrid, previsti tra settembre e ottobre presso lo Shakira Stadium, riprendendo il modello dei suoi recenti tour da record nelle Americhe.

L'impatto globale e l'innovazione di Shakira

La collaborazione tra Shakira e Burna Boy è stata cruciale per l'affermazione internazionale di "Dai Dai", un brano che fonde sonorità e linguaggi diversi.

La capacità di Shakira di superare le barriere linguistiche e culturali è un tratto distintivo della sua carriera, evidenziato dal suo primato su Spotify con canzoni in entrambe le lingue dominanti del pop. Con una carriera ultraventennale e numerosi riconoscimenti, Shakira continua a distinguersi per la sua innovazione musicale, riaffermando la sua importanza nel panorama musicale mondiale grazie a risultati innovativi sia nelle classifiche che nelle esibizioni dal vivo.