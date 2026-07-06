Il 4 luglio 2026, alle Scuderie Aldobrandini del Museo Tuscolano di Frascati, è stata inaugurata la seconda edizione di 'Shaman - Animali Mitologici', una mostra visitabile fino al 30 agosto. L'esposizione unisce la ricca collezione archeologica del museo con l'energia vibrante dell'arte contemporanea e della street art, proponendo un percorso che esplora il tema degli animali mitologici e dello sciamanesimo antico.

Trentuno artisti della scena urban reinterpretano creature simboliche, ibride e ancestrali – come sfingi, chimere, serpenti sacri, lupi e figure totemiche – che da secoli popolano l'immaginario umano, ora rilette attraverso il linguaggio visivo della street art.

Tra i nomi presenti spiccano Lucamaleonte (Luca Vollono), noto per la sua partecipazione al Cans Festival di Londra organizzato da Banksy, insieme a Sten Lex e Orticanoodles. Le opere di Lucamaleonte, spesso di grandi dimensioni, fondono elementi della natura, simbolismo e riferimenti storici, creando un linguaggio artistico fortemente riconoscibile. Per 'Shaman', Lucamaleonte ha realizzato un'opera murale di grande impatto all'ingresso del museo, inaugurata il 4 luglio in occasione del vernissage, concepita come simbolo dell'incontro tra archeologia e arte urbana.

La visione del direttore

Alfredo Moraci, direttore del museo alle Scuderie Aldobrandini di Frascati, ha dichiarato: “La mostra nasce con l'obiettivo di creare una connessione viva tra il patrimonio archeologico custodito dal museo e le pratiche artistiche attuali, trasformando gli spazi museali in un luogo dinamico di contaminazione culturale, dove antico e moderno, rito e contemporaneità, memoria e visione si incontrano.”

Il percorso espositivo e informazioni utili

Il percorso espositivo si snoda tra le sale del museo, creando un confronto diretto tra reperti archeologici e linguaggi contemporanei.

La mostra è visitabile presso le Scuderie Aldobrandini, sede del Museo Tuscolano, nel cuore del centro storico di Frascati. L'evento offre un itinerario culturale alternativo alle consuete uscite serali, suggerendo di abbinare la visita al museo con una passeggiata nel suggestivo borgo. L'inaugurazione si è svolta il 4 luglio alle ore 19:00. Per maggiori dettagli e orari, si consiglia di consultare il sito ufficiale www.mu-sa.it.

Le Scuderie Aldobrandini si confermano un polo culturale di riferimento per Frascati, valorizzando il patrimonio archeologico e artistico locale. L'esposizione 'Shaman - Animali Mitologici' promuove il dialogo tra passato e presente, offrendo al pubblico una nuova prospettiva sull’arte urbana e sulla memoria storica del territorio.