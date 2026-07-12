La famiglia Osbourne, composta da Sharon Osbourne, moglie del celebre cantante e fondatore dei Black Sabbath Ozzy Osbourne, dalla figlia Kelly Osbourne e dal nipotino Sidney, ha compiuto una significativa e toccante visita a luoghi di culto di grande importanza storica e religiosa in Sicilia. Le tappe di questo percorso spirituale hanno incluso il suggestivo santuario di Santa Rosalia a Monte Pellegrino, situato nella vibrante città di Palermo, e il maestoso Duomo di Monreale, rinomato per la sua bellezza artistica e architettonica. L'intera esperienza è stata attentamente documentata attraverso una serie di video e immagini, prontamente pubblicati sui canali social ufficiali di Sharon e Kelly Osbourne nella mattinata del 12 luglio, generando notevole interesse e risonanza mediatica.

Il piccolo Sidney, che ha compiuto da poco tre anni, è il figlio di Kelly Osbourne e Sid Wilson, il talentuoso DJ del gruppo musicale heavy metal Slipknot. Durante la visita al santuario di Santa Rosalia, Kelly Osbourne è stata immortalata in un momento di profonda e personale devozione, mentre accendeva un cero nell'atrio del santuario, con le suggestive teche degli ex voto a fare da sfondo, testimoni di secoli di fede. Successivamente, la stessa Kelly, con il capo delicatamente coperto da un fazzoletto di seta, è stata avvistata insieme al figlioletto all'esterno del sacro luogo, in un'immagine che trasmetteva serenità. Parallelamente, Sharon Osbourne ha manifestato la sua fede e il suo raccoglimento inginocchiandosi in preghiera, con una rosa bianca tra le mani, all'interno della splendida cattedrale di Monreale, accompagnata dal nipote Sidney, in un gesto di condivisione spirituale.

Un itinerario tra fede, arte e storia siciliana

L'itinerario della famiglia Osbourne ha toccato due dei più emblematici e venerati luoghi di culto della provincia di Palermo, ciascuno con la sua peculiare risonanza storica e spirituale. Il santuario di Santa Rosalia, incastonato in una posizione panoramica sul Monte Pellegrino, rappresenta da secoli un fulcro della devozione popolare per la patrona di Palermo, meta di innumerevoli pellegrinaggi. Il Duomo di Monreale, dal canto suo, ha affascinato i visitatori con la sua magnificenza architettonica, i suoi celebri mosaici bizantini che narrano storie sacre e l'imponente figura del Cristo Pantocratore, simbolo universale di arte e spiritualità.

Entrambi i siti sono riconosciuti non solo come importanti mete di pellegrinaggio, ma anche come inestimabili testimonianze della ricchezza culturale e religiosa della regione siciliana.

Il Festino di Santa Rosalia: appello alla sicurezza pubblica

La visita della famiglia Osbourne si è inserita in un periodo particolarmente significativo per la città di Palermo, ovvero i giorni immediatamente precedenti il Festino di Santa Rosalia, una delle celebrazioni religiose più sentite, partecipate e attese dall'intera comunità palermitana. In vista di questo evento di grande richiamo popolare, il Comune di Palermo ha ritenuto opportuno lanciare un pressante appello alla cittadinanza, invitando a un utilizzo estremamente responsabile e consapevole dei balconi che si affacciano sul tradizionale percorso della processione.

Quest'ultima, come ogni anno, si snoderà da Palazzo Reale fino a Porta Felice, attirando migliaia di spettatori. La richiesta, motivata da stringenti ragioni di sicurezza e pubblica incolumità, riguarda specificamente la fascia oraria compresa tra le ore 18:00 del 14 luglio e le ore 02:00 del seguente 15 luglio, periodo in cui è prevista la massima affluenza di persone che parteciperanno alle solenni celebrazioni dedicate alla patrona della città. Un eccessivo carico sui balconi potrebbe infatti compromettere la stabilità strutturale, con rischi per i presenti.