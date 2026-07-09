L'ottava edizione del Sicilia Film Fest si appresta ad animare Terrasini, incantevole località in provincia di Palermo, con un ricco programma dedicato al cinema italiano e internazionale. La kermesse si svolgerà dall'11 al 15 luglio, promettendo cinque giorni di proiezioni e incontri culturali. L'evento è frutto della collaborazione tra la società cinematografica Altre Storie, la Regione Siciliana e il Comune di Terrasini, un'alleanza che sottolinea l'importanza della manifestazione nel panorama culturale regionale. Tutte le proiezioni avranno luogo nello storico Palazzo d'Aumale, con la possibilità di assistere gratuitamente agli spettacoli fino ad esaurimento dei posti disponibili, rendendo il festival accessibile a un vasto pubblico di appassionati e curiosi.

Il cuore pulsante del festival sarà il programma dei film in concorso, la cui presentazione ufficiale è fissata per sabato 11 luglio alle ore 18. A partire dalle 21 dello stesso giorno, e per i tre giorni successivi, si accenderanno i riflettori sulle opere selezionate. La rassegna prenderà il via lunedì 13 luglio con "La camera di consiglio" di Fiorella Infascelli, un'opera che promette di coinvolgere il pubblico. Martedì 14 luglio sarà la volta di "C'era una volta mia madre" di Ken Scott, mentre la chiusura delle proiezioni, mercoledì 15 luglio, sarà affidata a "Anna" di Monica Guerritore, offrendo una panoramica variegata della produzione cinematografica contemporanea.

La Giuria di Qualità e i Prestigiosi Riconoscimenti

A valutare le opere in gara sarà una giuria di esperti composta da figure di spicco del mondo culturale e cinematografico. Ne fanno parte il regista e produttore siciliano Giovanni Virgilio, la stimata docente di letteratura e critica letteraria Antonina Nocera, e Marit Coudenys, personalità nota al pubblico anche come "Una Belga in Sicilia". Questo panel eterogeneo garantirà una valutazione approfondita e qualificata dei lavori presentati. Il festival prevede l'assegnazione di diversi premi: il faro d'oro sarà conferito al miglior film, il faro dell'emozione premierà la migliore interpretazione attoriale, mentre il faro d'argento, un riconoscimento di grande valore, sarà assegnato direttamente dal pubblico, sottolineando il legame tra la manifestazione e la sua platea.

Il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, ha espresso grande entusiasmo per l'imminente apertura, definendo il Sicilia Film Fest un "appuntamento consolidato nella nostra estate". Ha inoltre sottolineato l'importanza della manifestazione come "momento di grande valore sociale e culturale, pensato per coinvolgere tutte le fasce della popolazione in un contesto meraviglioso". Le sue parole evidenziano la visione del festival non solo come evento cinematografico, ma come un'occasione di aggregazione e arricchimento per l'intera comunità, inserito nella splendida cornice del territorio siciliano.

Cinetalk e la Visione Artistica del Festival

Oltre alle proiezioni, il Sicilia Film Fest arricchirà la sua offerta con i Cinetalk, incontri e dibattiti curati da Ivan Scinardo, giornalista e direttore della sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia.

Questi momenti di confronto rappresentano un'opportunità unica per approfondire temi legati al cinema e all'arte. Vincenzo Sacco, direttore artistico della manifestazione, ha ampliato la visione del festival, affermando che "in questo percorso culturale, oltre ai bellissimi film in gara, vogliamo dare spazio all'arte in ogni sua sfaccettatura, anche pittorica". Questa prospettiva inclusiva mira a permettere al pubblico di "rispecchiarsi attraverso varie espressioni che ci aiutano a rendere l'esperienza più autentica e intima", trasformando il festival in una piattaforma multidisciplinare per l'espressione artistica.

Terrasini, il comune che ospita il festival, si conferma ancora una volta un punto di riferimento per la cultura in Sicilia.

Con la sua suggestiva posizione sulla costa e la sua propensione a ospitare iniziative di rilievo, la città offre il contesto ideale per un evento di tale portata. Il Palazzo d'Aumale, sede delle proiezioni, non è solo un luogo storico ma anche un simbolo dell'impegno della città nel promuovere l'arte e la cultura, fungendo da principale polo culturale e punto di incontro per gli eventi più significativi del territorio.