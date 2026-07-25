Il suggestivo villaggio tunisino di Sidi Bou Said, celebre per le sue iconiche case bianche adornate da porte e finestre blu che si affacciano sul Mediterraneo, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di patrimonio mondiale dell’Unesco. Questa decisione, che ne consacra il valore come testimonianza culturale unica, è stata adottata all’unanimità dal Comitato del patrimonio mondiale durante la sua quarantottesima sessione, tenutasi a Busan, in Corea del Sud, dal 19 al 29 luglio 2026. L’annuncio ufficiale, diffuso dal Ministero della Cultura tunisino, evidenzia l’importanza culturale e spirituale del borgo, che porta a dieci il numero dei siti tunisini presenti nella Lista Unesco, di cui nove di natura culturale e uno naturale.

La candidatura di Sidi Bou Said, avviata nel febbraio 2024, è stata presentata con il titolo evocativo di “centro di ispirazione culturale e spirituale nel Mediterraneo”. Il dossier è stato elaborato sotto la supervisione del ministero tunisino degli Affari culturali e dell’Istituto nazionale del patrimonio, in stretta collaborazione con il ministero degli Esteri e altre amministrazioni coinvolte. Questo riconoscimento internazionale non solo accresce la visibilità e l’attrattiva turistica del villaggio, ma comporta anche nuove e significative responsabilità nella tutela del paesaggio e nella gestione dell’autenticità architettonica e culturale del luogo.

Il valore universale del villaggio

Nel corso della sessione del Comitato a Busan, l’ambasciatore Dhia Khaled, delegato permanente della Tunisia presso l’Unesco e capo della delegazione tunisina, ha sottolineato come Sidi Bou Said rappresenti un punto d’incontro unico tra architettura, paesaggio, spiritualità sufi e creazione artistica.

L’iscrizione, ha aggiunto Khaled, simboleggia un impegno della Tunisia a preservare e tramandare il proprio patrimonio alle generazioni future. Il villaggio, arroccato su un promontorio nella periferia nord di Tunisi, si è sviluppato nel Medioevo intorno alla tomba del maestro sufi Abu Said al-Baji, una figura centrale vissuta tra il XII e il XIII secolo, la cui eredità continua a richiamare una profonda dimensione spirituale e culturale.

L’Unesco ha riconosciuto il valore eccezionale dell’insieme urbano di Sidi Bou Said, in particolare per la sua armoniosa integrazione tra l’architettura tradizionale e la conformazione naturale della falesia, nonché per la continuità della presenza sufi. Il criterio di selezione applicato per l’iscrizione è il numero tre, riservato ai luoghi che rappresentano una testimonianza unica o eccezionale di una tradizione culturale o di una civiltà, sia essa ancora vivente o scomparsa.

Il bene iscritto si estende su una superficie di 76,54 ettari, accompagnata da una zona cuscinetto di 84,44 ettari, essenziale per la protezione dell’integrità del borgo.

Sidi Bou Said nel patrimonio tunisino

Con questa nuova inclusione, Sidi Bou Said si aggiunge a un elenco di siti storici tunisini già riconosciuti e apprezzati a livello internazionale. Tra questi figurano la Medina di Tunisi, il sito archeologico di Cartagine, l’anfiteatro di El Jem, le città di Kairouan, Dougga, Kerkouane, Sousse e Djerba. L’unico sito di tipo naturale riconosciuto dall’Unesco in Tunisia rimane il Parco nazionale di Ichkeul. Caratterizzato dalla sua distintiva e armoniosa alternanza tra il bianco delle facciate e il blu intenso delle porte e finestre, il villaggio è stato fin dal XIX secolo una fonte d’ispirazione per generazioni di artisti, scrittori e viaggiatori, sia europei che nordafricani.

La tutela di Sidi Bou Said comporta oggi la necessità di un’attenta e sostenibile gestione dei flussi turistici e dello sviluppo urbano, al fine di garantire la conservazione degli aspetti più autentici e caratteristici del luogo. L’impegno a mantenere l’integrità architettonica e culturale, richiesto dall’Unesco, si traduce in strategie integrate di salvaguardia e promozione che coinvolgono attivamente sia le istituzioni nazionali che le comunità locali. Il riconoscimento ottenuto rappresenta, pertanto, non solo un motivo di orgoglio per la Tunisia, ma anche una sfida per il futuro, mirata a trasmettere l’identità storica e la continuità spirituale del villaggio alle generazioni che verranno.