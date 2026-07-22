Dal 22 luglio al 30 agosto 2026, il MAD Murate Art District di Firenze ospita la mostra fotografica "Silent Springs", di Michele Borzoni e Rocco Rorandelli, curata da Valentina Gensini. L'iniziativa, promossa con Fondazione Muse e Fondazione CR Firenze, si inserisce nel progetto Connecting Times, offrendo uno sguardo sul nuovo attivismo climatico europeo.

Il progetto documenta il periodo 2021-2024 in Italia, Germania, Portogallo, Belgio, Francia, Svizzera e Austria. Borzoni e Rorandelli hanno seguito i principali movimenti ambientalisti europei (tra cui Extinction Rebellion, Code Rouge, Ende Gelände, Last Generation, End Fossil e Soulèvements de la Terre), documentandone azioni, strategie e dimensione collettiva.

Il racconto dell'attivismo climatico

Le immagini narrano manifestazioni, assemblee, occupazioni simboliche e azioni dirette non violente, ma anche momenti di attesa e costruzione di comunità. Viene restituito il volto di una generazione che ha scelto la difesa del clima come impegno politico e sociale. La crisi climatica emerge come elemento identitario, capace di trasformare l'eco-ansia in partecipazione e creazione di nuove comunità.

"Silent Spring": omaggio ed eredità

Il titolo "Silent Springs" richiama la rinascita dell'attivismo giovanile e rende omaggio a Silent Spring, il libro del 1962 della biologa Rachel Carson, opera fondativa del movimento ecologista contemporaneo. La mostra connette la nascita della coscienza ecologica moderna con le battaglie di chi oggi ne raccoglie l'eredità.

Michele Borzoni e Rocco Rorandelli

Michele Borzoni (1979) e Rocco Rorandelli (1973) sono fotografi documentaristi italiani, membri fondatori di TerraProject (2006). Le loro opere sono state esposte in importanti istituzioni e festival (MAXXI Roma, Institut du Monde Arabe Parigi, Complesso del Vittoriano Roma, FotoIndustria Bologna) e in varie città internazionali. Hanno ricevuto numerosi premi (World Press Photo, PDN 30 Under 30, Premio Gabriele Basilico) e pubblicato regolarmente su riviste internazionali, realizzando volumi come Workforce (L’Artiere, 2019) e Bitter Leaves (GOST Books, 2019).

Presentazione del volume

Mercoledì 22 luglio, alle ore 18:30, in occasione dell'inaugurazione, si terrà la presentazione del volume "Silent Springs". Interverranno gli autori, la direttrice artistica Valentina Gensini, Roberta Carlini (giornalista e docente EUI) e Anna Meli (presidente COSPE).