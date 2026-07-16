L'artista romano Simone Legno, celebre ideatore dei personaggi in stile pop 'tokidoki', sarà insignito del prestigioso Romics d'Oro 2026. Il riconoscimento, destinato ai grandi maestri del fumetto, dell'animazione e del cinema, verrà consegnato durante la 37^ edizione del festival Romics, in programma dal 1 al 4 ottobre 2026 presso la Fiera di Roma. Legno, co-fondatore e direttore creativo del brand, ha dato vita a tokidoki nel 2005, trasformando i suoi art toys, come unicorni e mermicorni, in un fenomeno globale della cultura pop contemporanea.

Il nome tokidoki, che in giapponese significa "a volte", riflette il profondo legame dell'artista con la cultura nipponica, costante ispirazione per la sua produzione creativa.

Collaborazioni e progetti di successo

Nel corso della sua carriera, Simone Legno ha stretto collaborazioni con importanti brand internazionali, tra cui Karl Lagerfeld, Barbie, Marvel, Hello Kitty, McDonald's, Uniqlo, Levi's, Xbox e Sephora. Il suo lavoro è stato celebrato in rassegne culturali e mostre museali in diverse parti del mondo, inclusa la "Kawai Impressionism Solo Art Exhibition" di Singapore, che ha evidenziato l'impatto dell'artista sull'arte contemporanea, sul design e sulla cultura popolare. Tra i suoi progetti più recenti figurano Luce, mascotte ufficiale del Giubileo 2025 (in collaborazione con il Vaticano); Nipponina, mascotte per il 160° anniversario dei rapporti tra Italia e Giappone; e Italia-chan, mascotte ufficiale italiana per Expo 2025 Osaka.

Nel settore dell'animazione, Legno ha contribuito allo sviluppo del concept, dei personaggi e della narrazione della serie "Mermicorno: Starfall".

Il legame con il Giappone e la carriera internazionale

Dopo sedici anni a Los Angeles, dove ha co-fondato tokidoki, Simone Legno vive stabilmente in Giappone da otto anni, dove ha formato la sua famiglia. L'artista ha dichiarato: “Dopo esserci stato ben 62 volte, ho deciso di vivere stabilmente in Giappone, sono qui da 8 anni ed è qui che ho la mia famiglia”. Il Paese del Sol Levante rappresenta la principale fonte di ispirazione per il suo lavoro. Il mercato asiatico è cruciale per tokidoki, con quindici flagship store in Cina e collaborazioni attive a Singapore e in Thailandia.

Legno ha aggiunto: “Dopo gli Stati Uniti il nostro secondo mercato in ordine di importanza è l'Asia in generale. In Cina abbiamo 15 flagshipstore di tokidoki dove vendiamo dalla moda alle patatine”.

Riconoscimenti e appuntamenti al Romics

Ospite di musei, università e conferenze internazionali, Simone Legno è oggi considerato una delle figure più influenti nel panorama contemporaneo dell'illustrazione, del character design e della cultura pop internazionale. In occasione della 37^ edizione di Romics, l'artista incontrerà il pubblico in un appuntamento dedicato alla sua carriera e alla nascita del suo universo narrativo, ripercorrendo il percorso che lo ha portato da Roma ai palcoscenici internazionali.

Tra i progetti futuri, Legno ha annunciato la collaborazione con l'ambasciata di Tokyo per il Green Expo 2027 di Yokohama e nuovi progetti per l'AS Roma, la sua squadra del cuore, in occasione del centenario che ricorrerà il prossimo anno. L'artista ha espresso grande soddisfazione per il riconoscimento ricevuto: “L'Italia resta sempre nel mio cuore e tengo molto al riconoscimento Romics che mi riempie di gioia e riconoscenza, sono molto contento di essere ospite di questa importante manifestazione a cui sono rimasto molto legato come sono legato alla città di Roma”.