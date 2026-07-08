Martina Franca, città della Valle d'Itria, ha ospitato un singolare evento culinario che ha visto numerosi sindaci pugliesi trasformarsi in chef per un giorno. Tra i protagonisti ai fornelli spiccava Antonio Decaro, sindaco di Bari, che con altri amministratori si è cimentato nella preparazione di piatti tipici della regione. L'iniziativa ha offerto un'occasione unica per celebrare la gastronomia pugliese e rafforzare il legame tra istituzioni e territorio.

Sindaci ai fornelli: gusto e convivialità in Puglia

L'appuntamento, svoltosi nella suggestiva cornice di Martina Franca, ha coinvolto diversi primi cittadini pugliesi che hanno indossato il grembiule da cucina.

Affiancati da chef professionisti, i sindaci hanno messo alla prova le proprie abilità culinarie, preparando ricette autentiche della tradizione locale. L'evento è stato un momento di divertimento e una competizione amichevole, volta a valorizzare le eccellenze enogastronomiche della Puglia e a promuovere convivialità e spirito di squadra tra gli amministratori.

Valorizzazione del territorio e tradizioni culinarie

La manifestazione ha rappresentato un'importante opportunità di incontro tra comunità e istituzioni, contribuendo alla valorizzazione del territorio della Valle d'Itria. Inserita nel ricco calendario di eventi estivi di Martina Franca, l'iniziativa mirava a richiamare visitatori e a sostenere le attività legate alla cultura e alla tradizione culinaria pugliese.

L'obiettivo era celebrare i sapori autentici della regione e incentivare il turismo e l'economia locale attraverso la riscoperta delle proprie radici gastronomiche.

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, tra i partecipanti, ha dichiarato: "È stato un piacere mettersi in gioco e condividere la passione per la cucina con colleghi e cittadini, riscoprendo sapori autentici del nostro territorio". L'evento ha riscosso un notevole successo di pubblico e partecipazione, confermando il ruolo cruciale che la gastronomia riveste nella promozione dell'identità e del patrimonio culturale locale.