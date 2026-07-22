La Fondazione Siracusa 2033 avvia una nuova fase del percorso verso la candidatura della città a Capitale Europea della Cultura 2033. Con la pubblicazione delle linee guida per il periodo luglio 2026-marzo 2027 prende il via un programma dedicato al rafforzamento della struttura scientifica, partecipativa e comunicativa del progetto.

Il percorso verso il dossier di candidatura

Le linee guida tracciano il percorso che accompagnerà la costruzione del dossier di candidatura, mettendo al centro la partecipazione, il dialogo e il coinvolgimento delle comunità locali.

Alla Fondazione hanno già aderito, o stanno completando le procedure di adesione, i Comuni di Augusta, Carlentini, Ferla, Palazzolo Acreide, Priolo Gargallo e Sortino.

Nei prossimi mesi sono previsti diversi appuntamenti, tra cui un incontro dedicato al mondo della scuola, una tre giorni di confronto aperta alla comunità e un evento euro-mediterraneo sui temi dei diritti umani, della pace e della giustizia internazionale.

Gli avvisi pubblici per contribuire al progetto

Sul sito della Fondazione sono disponibili gli avvisi pubblici rivolti a chi vuole partecipare alla candidatura.

È stata prorogata al 15 settembre la manifestazione di interesse per il Comitato Scientifico, destinata a professionisti ed esperti interessati a mettere a disposizione le proprie competenze a sostegno della Fondazione.

Entro la stessa data sarà inoltre possibile presentare domanda per diventare socio partecipante o socio sostenitore.

La ricerca del logo ufficiale

Resterà aperta fino al 15 settembre anche la Open Call dedicata alla realizzazione del logo e dell'immagine ufficiale della candidatura a Capitale Europea della Cultura 2033.

Tutti gli avvisi e le informazioni relative al percorso sono disponibili sul sito ufficiale della Fondazione Siracusa 2033.