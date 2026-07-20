Il 20 luglio, a Siracusa, è stato inaugurato l'Elmo di Archia, scultura di Stefania Pennacchio. L'opera, un elmo corinzio ispirato ad Archia di Corinto, fondatore della città, è collocata nell'area verde di Porta Marina, affacciata sul Porto Grande. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Francesco Italia, il critico d'arte contemporanea Andrea Guastella, il dirigente dell'Associazione nazionale guide turistiche (ANGT) Carlo Castello e l'ex presidente di "Noi albergatori" Giuseppe Rosano.

Non un monumento celebrativo, ma una riflessione contemporanea sul significato di memoria, appartenenza e identità cittadina.

Il sindaco Francesco Italia ha dichiarato: “La nostra immagine e il successo nel mondo sono legati a una storia non commemorativa ma materia viva, stimolo per il futuro. L'Elmo di Archia è un biglietto da visita per chi, attraversando Porta Marina, si immerge nello scrigno unico che è Ortigia”.

Dettagli dell’opera e significato

Realizzato in bronzo patinato, l'Elmo di Archia ha una forma moderna che richiama suggestioni archeologiche, storiche e filosofiche. Stefania Pennacchio ha sottolineato: “L’arte deve nutrirsi di una radice. Non possiamo costruire il futuro senza tener conto dell'eternità che ci arriva dal passato. Sono felice che la mia città d’adozione accolga quest’opera”. L'installazione connette le origini di Siracusa (fondata da Archia nel 734 a.C.) e la sua storia gloriosa con la contemporaneità.

L'iniziativa, promossa dal Comune di Siracusa su richiesta della Consulta speciale per l’imposta di soggiorno, rientra nel “Percorso turistico‑culturale dal Parco archeologico della Neapolis alla Necropoli di Pantalica”. Finanziata dal ministero del Turismo, nell'ambito del Fondo destinato ai Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica sede di siti Unesco, l'opera celebra anche il ventennale dell'iscrizione del sito “Siracusa e le necropoli rupestri di Pantalica” nel patrimonio Unesco, valorizzando il patrimonio storico, culturale e paesaggistico.

L'opera di Stefania Pennacchio è un nuovo richiamo per cittadini e visitatori, rafforzando il legame tra memoria storica e identità culturale della città.