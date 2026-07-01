Una scoperta archeologica nelle Marche rivela nuove informazioni sulle aristocrazie del Piceno antico. A Sirolo (Ancona), nella vasta necropoli picena del Conero, è emerso un complesso funerario principesco del VI secolo avanti Cristo. Il ritrovamento, frutto di indagini preventive della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Ancona e Pesaro Urbino, ArcheoLab, Comune di Sirolo e Ministero della Cultura, amplierà le conoscenze sulla civiltà che controllava un cruciale snodo commerciale dell'Adriatico preromano (VII-VI a.C.).

Individuato un complesso monumentale con grandi sepolture aristocratiche e imponente organizzazione spaziale.

Al centro, una grande tomba maschile con i resti di un carro a due ruote (il currus), armi e oggetti di prestigio, attesta l'altissimo rango del defunto. Accanto, una sepoltura femminile eccezionalmente conservata ha restituito tessuti, calzature, ornamenti e tracce dell'apparato ligneo del letto funerario. Elemento innovativo è una monumentale palizzata lignea che delimitava il sepolcreto, soluzione finora sconosciuta nel Piceno, dove i complessi funerari erano solitamente circoscritti da fossati.

Le élite picene e l'Adriatico antico

Il nuovo rinvenimento consentirà di comprendere meglio il ruolo delle élite picene, i loro rapporti con l'Etruria e l'Italia centrale, e la rappresentazione del prestigio sociale tramite monumenti funerari complessi.

Reperti di qualità e sistemi inediti di delimitazione forniranno chiavi di lettura innovative sui meccanismi di potere e relazioni nell'antico mondo piceno. La necropoli del Conero, già nota per la sua estensione e le centinaia di tombe che attestano la complessità sociale delle aristocrazie, si conferma un punto cardine per la comprensione della civiltà picena e delle trasformazioni sociali.

Studi e restauri dei reperti sono in corso, con possibili ulteriori novità. Questa scoperta, arricchendo il quadro dei reperti già noti nell'area (che delineano gli scambi tra il Piceno, l'Etruria e altre civiltà mediterranee), offre nuovi elementi architettonici, come la palizzata lignea, suggerendo un'evoluzione nelle pratiche funerarie e nelle forme di affermazione sociale delle élite locali.