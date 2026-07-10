Il Teatro di Sirolo si appresta a ospitare la XXII edizione del Festival e Premio Nazionale Franco Enriquez, un evento culturale di spicco che animerà la località marchigiana dal 12 luglio al 10 agosto. Dedicato alla memoria del celebre regista e attore Franco Enriquez, il festival si conferma come uno degli appuntamenti più attesi nelle Marche, distinguendosi per la sua attenzione al teatro, alla musica e al giornalismo. Un focus particolare è posto sull'impegno civile e sulla promozione di valori fondamentali quali la legalità e l'inclusione.

La manifestazione, promossa dall'associazione Franco Enriquez e diretta artisticamente da Paolo Larici, si avvale della collaborazione di Regione Marche, Comune di Sirolo e altri enti.

L'edizione 2026 propone un ricco cartellone di spettacoli, incontri e cerimonie di premiazione, che vedranno la partecipazione di artisti, giornalisti e personalità di spicco del mondo della cultura e dello spettacolo. Tra i nomi di rilievo che riceveranno il prestigioso riconoscimento figurano il giornalista Sigfrido Ranucci, la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi, l'attore e regista Leo Gullotta e la cantante Tosca. Il premio è conferito a coloro che si sono distinti per l'eccellenza artistica e per il loro impegno sociale e civile, in piena coerenza con lo spirito che ha animato la vita e l'opera di Franco Enriquez.

Programma e momenti salienti dell'edizione 2026

Il programma prevede una serie di spettacoli teatrali, coinvolgenti concerti, stimolanti incontri con gli autori e momenti di riflessione sui temi dell'attualità e dell'impegno civile.

Sebbene il Teatro di Sirolo sia la sede principale, il festival coinvolgerà anche altri luoghi del territorio marchigiano. La cerimonia di consegna dei premi, fissata per il 10 agosto, sarà uno dei momenti più significativi dell'intera rassegna. «Il Premio Franco Enriquez è un riconoscimento che va oltre il valore artistico, premiando chi si impegna per una società più giusta e consapevole», ha dichiarato il direttore artistico Paolo Larici.

Il valore del Premio Nazionale Franco Enriquez

Il Premio Nazionale Franco Enriquez è stato istituito per valorizzare il teatro e le arti come strumenti essenziali di crescita culturale e civile. Questo riconoscimento annuale è attribuito a personalità che si sono distinte nel panorama nazionale per la qualità delle loro opere e per il loro costante impegno nella diffusione di valori etici e sociali.

Il premio si posiziona autorevolmente tra i principali riconoscimenti italiani dedicati al teatro e alla cultura, affiancandosi a importanti riconoscimenti come il Premio Nazionale per i Persiani di Eschilo, assegnato a produzioni teatrali di rilievo per la loro capacità di promuovere riflessioni su temi universali.

Il Teatro di Sirolo, fulcro della manifestazione, si conferma un punto di riferimento per la cultura teatrale nelle Marche, ospitando regolarmente eventi di risonanza nazionale. Il Festival e Premio Nazionale Franco Enriquez si consolida così come una vetrina fondamentale per artisti e operatori culturali impegnati nella promozione di un teatro di qualità e nella diffusione di valori condivisi.