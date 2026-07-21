Il Teatro di San Carlo di Napoli ripropone il balletto 'Sogno di una notte di mezza estate', con la creazione coreografica di Paul Chalmer sulle musiche di Felix Mendelssohn Bartholdy. L'opera, che torna sul palco del Lirico di Napoli dopo sette anni, sarà in scena per cinque recite, da sabato 25 luglio alle ore 20:00, fino a venerdì 31 luglio.

Protagonisti dello spettacolo sono il Balletto e la Scuola di Ballo del Teatro di San Carlo, diretti da Renato Zanella. Trenta minuti prima di ogni rappresentazione, Zanella accoglie il pubblico nel Salone degli Specchi per l’'Incontro agli specchi', un’introduzione con ospiti a sorpresa e musica dal vivo.

L’Orchestra e il Coro del Teatro di San Carlo sono guidati da Philippe Béran, con il coro preparato da Fabrizio Cassi. Duilio Ingraffia è assistente alla coreografia, Guido Sarno Maître de Ballet. Le scene sono firmate da Pasqualino Marino, i costumi da Elena Mannini e le luci da Nunzio Perrella. Le voci soliste sono del soprano Juliette Di Bello e del mezzosoprano Gabriela Korzystka.

Dettagli della produzione e cast

La coreografia di Paul Chalmer nasce da un progetto di diciassette anni fa per il Teatro dell’Opera di Roma, in collaborazione con Beppe Menegatti e Carla Fracci, per la quale fu concepito il ruolo di Ippolita. Per il ritorno al Teatro di San Carlo, Chalmer rinnova la creazione, introducendo una parziale ridistribuzione dei ruoli, nuovi equilibri coreografici e ulteriori pagine sinfoniche di Mendelssohn, mantenendo l’impianto narrativo shakespeariano.

Tre cast si alterneranno nei ruoli principali: il 25 e il 30 luglio, Anna Chiara Amirante e Alessandro Staiano saranno Titania e Oberon. Il 26 e il 31 luglio, i ruoli passano a Luisa Ieluzzi e Daniele Di Donato. Il 28 luglio, la coppia è formata da Claudia D’Antonio e Danilo Notaro. Nelle stesse recite, Ippolita e Teseo avranno i volti di Anna Chiara Amirante e Stanislao Capissi, con Salvatore Manzo nel ruolo di Mercurio.

Il Teatro di San Carlo e la programmazione estiva

Il Teatro di San Carlo, in via S. Carlo 98/F a Napoli, ospita il balletto 'Sogno di una notte di mezza estate' nella sua programmazione estiva. Le rappresentazioni si terranno il 25, 26, 28, 30 e 31 luglio. I biglietti sono disponibili con prezzi da 15 euro a 210 euro, offrendo al pubblico l'opportunità di assistere a questa produzione di danza.