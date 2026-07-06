Il professor Vincenzo Spagnolo, stimato docente del dipartimento interateneo di Fisica, frutto della collaborazione tra il Politecnico e l’Università di Bari, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento internazionale. In Brasile, il 6 luglio 2026, gli è stato conferito l’Ippa award, un premio di grande rilevanza assegnato a scienziati, ingegneri e medici che si sono distinti per contributi significativi e di impatto nel campo delle scienze e delle tecnologie fotoacustiche e fototermiche.

Il riconoscimento è stato specificamente attribuito al docente barese per il suo eccezionale contributo “alla scienza sullo sviluppo della spettroscopia fotoacustica al diapason di quarzo”.

Le motivazioni del premio sottolineano come il professor Spagnolo abbia “fatto progredire la rivelazione fotoacustica risonante e abbia consolidato la Qepas (Quartz-Enhanced Photoacoustic Spectroscopy) come tecnica ad altissima sensibilità per il rilevamento di gas in tracce nelle regioni del medio infrarosso e dei terahertz”. Le sue innovazioni nella progettazione della Qepas hanno aperto la strada a importanti applicazioni nel monitoraggio ambientale, nella sicurezza industriale e nella diagnostica biomedica, settori cruciali per il progresso scientifico e sociale.

Progetti e collaborazioni attuali

Il professor Spagnolo ha illustrato le numerose e significative collaborazioni che il suo team sta portando avanti in diversi ambiti.

Nel settore della medicina, sono attive collaborazioni con il Centro specializzato in gastroenterologia Saverio de Bellis Irccs di Castellana Grotte, focalizzate sulla ricerca e lo studio del tumore al colon-retto. Un’ulteriore iniziativa, avviata con l’oncologico di Bari e lo stesso Centro De Bellis, prevede l’utilizzo di un microscopio a cascata quantica, uno strumento di recente acquisizione e il primo del suo genere in Italia, destinato all’analisi approfondita di campioni biologici.

In ambito ambientale, si è recentemente concluso il progetto “Optimove”, un’iniziativa di grande importanza per l’analisi della qualità dell’aria nell’area urbana barese, condotta in sinergia con il Centro nazionale di mobilità.

Sul fronte della sicurezza, è in corso un progetto di ricerca e sviluppo in collaborazione con l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, a testimonianza dell’ampio spettro di applicazioni delle ricerche del professor Spagnolo.

Il Dipartimento Interateneo di Fisica

Il dipartimento interateneo di Fisica, di cui il professor Spagnolo è parte integrante, rappresenta un’eccellenza nata dalla sinergia tra il Politecnico di Bari e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Questo dipartimento si dedica con impegno alla ricerca avanzata, alla didattica e al trasferimento tecnologico, operando nei principali settori della fisica. Un’attenzione particolare è rivolta alle applicazioni interdisciplinari che coinvolgono attivamente le scienze, l’ingegneria e la medicina, promuovendo un approccio olistico e innovativo alla risoluzione di sfide complesse.