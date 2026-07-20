Il rapper napoletano Speaker Cenzou torna a esibirsi dal vivo a Napoli con un concerto in programma il 24 luglio al Maschio Angioino. L'evento, parte del cartellone di Estate a Napoli 2026, celebra i trent’anni dall’uscita de “Il bambino cattivo”, l'album d’esordio che ha marcato un punto di svolta per il rap italiano. L'apertura dei cancelli è fissata per le ore 20:00. L’accesso sarà regolato in base all’ordine di arrivo, fino al raggiungimento della capienza massima di 400 persone, senza prevendita con posti assegnati.

Un rito collettivo tra storia e musica

Il live del 24 luglio sarà un vero e proprio rito collettivo che attraverserà tre decenni di storia musicale. La scaletta spazierà dalle tracce storiche come “Il Bambino cattivo” e “Qui”, fino a brani più recenti come “Ali” e “Tu me raje”. Sul palco, accanto a Speaker Cenzou, saliranno gli amici di sempre Peppoh, Papa J e Oyoshe, con l'aggiunta di altre sorprese per la serata.

La carriera di un'icona del rap napoletano

Trent'anni fa, nel 1996, “Il bambino cattivo” si impose in un panorama hip hop ancora di nicchia. Speaker Cenzou, con la sua voce che richiamava i vicoli di Napoli e il suo sound figlio dell’underground più puro, ha saputo trasformare pensieri in rime.

La sua carriera è costellata di importanti collaborazioni: dai 99 Posse a La Famiglia, fino alla militanza decennale nei Sangue Mostro e ai suoi lavori solisti. Cenzou ha attraversato tre decenni di musica mantenendo la priorità di essere se stesso, ricevendo anche una candidatura al Nastro d'argento per la colonna sonora del film “Malavia”.

Un anno di celebrazioni e nuove pubblicazioni

Il 2026 è un anno cruciale e ricco di soddisfazioni per l'artista. Da settembre inizieranno i festeggiamenti per i suoi 50 anni, seguiti dalla ristampa del libro “#Ammostro”. Questo diario è fondamentale per comprendere la cultura hip hop del Mezzogiorno.