Villa Fidelia di Spello ha ospitato l’anteprima di Hispellvm 2026 con una “cena imperiale. Alla mensa dei Romani”. Oltre cento partecipanti hanno goduto di una rievocazione storica con personaggi in costume, piatti antichi e scenografie. Il menù ha proposto bocconcini di cinghiale al mirto su crema di zucca e l’antenato del crème caramel. La regia della Compagnia Teatrale Hispellvm ha curato danze e giochi di fuoco. Tra i presenti: il sindaco di Spello, Moreno Landrini, il presidente della Fondazione Perugia, Alcide Casini, e personalità umbre.

Hispellvm 2026: Rievocazione e Sapori Imperiali

La scelta di Villa Fidelia è significativa: antico santuario federale degli Umbri, connesso all’imperatore Costantino e al suo Rescritto. L’evento ha intrecciato le memorie della Spello costantiniana con i sapori del gastronomo romano Apicio. Le ricette, proposte dallo chef Francesco Panfili con consulenza storica, hanno ripercorso le tappe romane: dagli antipasti ai piatti principali, dai dolci fino a fine cena con dono ospiti, accompagnate da vino speziato.

Villa Fidelia, complesso monumentale a Spello (Perugia), su area romana con vasto parco, è un riferimento culturale. Di proprietà della Provincia di Perugia, ospita eventi e rievocazioni, affermandosi come polo culturale umbro.

L’Associazione HISPELLVM, guidata dal presidente Sandro Vitali, ha espresso grande soddisfazione.

«Avevamo un obiettivo – ha dichiarato il presidente Vitali – far rivivere le antiche vicende del luogo dove oggi sorge Villa Fidelia. Una storia legata a doppio filo alla figura dell’imperatore Costantino».