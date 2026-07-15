Venezia si prepara a celebrare uno degli appuntamenti più suggestivi e attesi del suo calendario: la tradizionale Festa del Redentore. L'edizione del 2026, in programma sabato 18 luglio, promette di incantare residenti e turisti con un ricco programma di iniziative. Il culmine sarà l'attesissimo spettacolo pirotecnico che illuminerà il suggestivo Bacino di San Marco. Questa celebrazione annuale rappresenta un momento di profondo significato per la comunità veneziana, fondendo elementi religiosi e tradizioni popolari in una cornice unica al mondo.

La serata del 18 luglio prenderà vita con l'accensione delle luminarie e la meticolosa decorazione delle imbarcazioni tipiche veneziane. Queste, addobbate a festa, si raduneranno nelle acque antistanti la maestosa Piazza San Marco, creando un colpo d'occhio indimenticabile. Gli spettatori potranno così ammirare i fuochi d'artificio, che dipingeranno il cielo sopra la laguna con un'esplosione di luci e colori, un vero e proprio omaggio alla bellezza di Venezia. Per garantire il sereno e sicuro svolgimento, le autorità cittadine hanno predisposto rigorose misure di sicurezza e servizi aggiuntivi.

Le radici storiche e il profondo significato

La Festa del Redentore vanta una storia secolare, le cui origini risalgono al XVI secolo.

Fu allora che Venezia, colpita dalla terribile epidemia di peste tra il 1575 e il 1577, fece voto di erigere una chiesa in segno di ringraziamento. Nacque così la magnifica Chiesa del Redentore, sull'isola della Giudecca. Da allora, la celebrazione si rinnova ogni anno, tradizionalmente la terza domenica di luglio (sebbene l'evento principale del 2026 sia fissato per sabato 18), configurandosi come un momento cruciale di ringraziamento e memoria collettiva. Un elemento distintivo è la costruzione del ponte votivo di barche, che ogni anno unisce simbolicamente la città alla Giudecca, permettendo ai fedeli di raggiungere la chiesa per le celebrazioni.

Un programma ricco tra eventi collaterali e spirito veneziano

Oltre all'imperdibile spettacolo pirotecnico, la Festa del Redentore si arricchisce di un variegato programma di eventi collaterali. Le principali piazze cittadine ospiteranno concerti e momenti di intrattenimento, mentre le acque della laguna saranno animate da regate storiche con le tradizionali imbarcazioni. Queste, meticolosamente addobbate, diventano parte integrante e suggestiva della scenografia della festa, contribuendo a creare un'atmosfera unica. Le autorità locali invitano i partecipanti a osservare scrupolosamente le regole di sicurezza e a collaborare con il personale preposto per garantire una manifestazione serena e partecipata.

La Festa del Redentore si conferma, dunque, un'occasione straordinaria per immergersi nello spirito più autentico di Venezia e per riscoprire le profonde tradizioni che caratterizzano la sua millenaria storia.