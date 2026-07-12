Si è conclusa la 69ª edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto, affermandosi come uno degli appuntamenti culturali più importanti e di rilievo nel panorama internazionale. Sotto la direzione artistica di Daniele Cipriani, la manifestazione ha registrato una significativa partecipazione di pubblico e artisti, consolidando il suo ruolo nella scena culturale. Il sindaco Andrea Sisti ha sottolineato l'importanza dell'evento per la città e per l'intero territorio, evidenziando il successo dell'iniziativa.

Il tema "Radici" e la ricchezza della programmazione

Per diversi giorni, la città di Spoleto è stata il fulcro della scena culturale internazionale. Il tema scelto per questa edizione, "Radici", ha guidato una programmazione particolarmente ricca e diversificata. Il calendario ha incluso numerosi spettacoli ed eventi culturali, che hanno visto la partecipazione di artisti provenienti da vari Paesi, contribuendo a un'offerta artistica di ampio respiro. La varietà delle proposte ha abbracciato generi diversi, dall'opera alla danza, dalla musica al pop, fino all'arte digitale, garantendo un'esperienza completa per il pubblico. Tra i nomi di spicco che hanno animato il festival figurano Samuel Barber con la sua opera “Vanessa”, Mika, Yannick Nézet‑Séguin alla guida della London Symphony Orchestra, la pianista Beatrice Rana, la cantante Arisa e il direttore Gianandrea Noseda con la Filarmonica Teatro Regio Torino.

Impegno per formazione, inclusione e prospettive future

Il Festival dei Due Mondi ha dimostrato un forte impegno nei confronti della formazione e dell'inclusione. Tra le iniziative più significative, spicca la Festival dei Due Mondi Academy, un progetto dedicato ai giovani musicisti, che ha offerto opportunità di crescita e confronto. Sono state inoltre promosse attività a carattere sociale, come quelle realizzate in collaborazione con la casa di reclusione di Spoleto, e diversi progetti educativi diffusi su tutto il territorio cittadino, volti a coinvolgere attivamente la comunità. Questa 69ª edizione si chiude proiettandosi già verso il futuro: l'appuntamento è infatti già fissato per la 70ª edizione, che avrà come tema conduttore "Visioni", promettendo nuove prospettive e innovazioni artistiche.