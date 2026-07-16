Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha emanato una circolare che introduce criteri rigorosi per la produzione di spot istituzionali, con particolare attenzione all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. L’iniziativa, promossa dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alberto Barachini, mira a garantire trasparenza e autenticità nella comunicazione pubblica. La direttiva si allinea alle recenti normative europee e italiane sull’IA, promuovendo un approccio etico e responsabile.

Attori e voci umane: la priorità negli spot istituzionali

La circolare stabilisce che gli spot istituzionali dovranno essere realizzati esclusivamente con attori e voci umane. L’impiego dell’intelligenza artificiale è consentito solo in casi specifici, quali la realizzazione di spot in grafica, animazione o con footage di repertorio. L’IA può essere utilizzata anche per la post-produzione di materiali girati con attori reali. In tali circostanze, è obbligatorio inserire la dicitura “Realizzato con contributo IA”, visibile per almeno sette secondi dall’inizio dello spot. Resta categoricamente vietato l’utilizzo di voci o attori generati interamente dall’IA, a conferma della centralità dell’elemento umano.

Trasparenza e tutela dell’occupazione nel settore culturale

Le nuove indicazioni rispondono all’esigenza di rendere sempre identificabili i contenuti generati o modificati con strumenti di intelligenza artificiale generativa. Ciò è fondamentale per preservare la credibilità della comunicazione istituzionale e per salvaguardare l’occupazione nel settore della produzione culturale. La circolare prevede inoltre una deroga temporanea per le amministrazioni che hanno già commissionato spot realizzati esclusivamente con IA. Questi potranno essere diffusi solo se perverranno al Dipartimento entro il 31 luglio e, comunque, non oltre il 30 settembre 2026.

In sintesi, le misure rafforzano il principio di trasparenza verso il pubblico e pongono limiti chiari all’impiego dell’intelligenza artificiale nella comunicazione pubblica. Viene così confermata la centralità del lavoro umano nella produzione di contenuti istituzionali, a garanzia di autenticità e fiducia.