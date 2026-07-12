Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha duramente criticato le recenti iniziative dell'Unione Europea nei confronti della Biennale di Venezia, definendo "inaccettabile la censura imposta via social dalla vicepresidente della Commissione Ue, Henna Virkkunen". Stefani ha sottolineato come questa azione segua una "stagione di attacchi senza precedenti" all'autonomia di una delle istituzioni culturali più apprezzate a livello mondiale e del paese che la ospita.

Secondo Stefani, la cultura ha sempre rappresentato "uno spazio di dialogo, anche nei momenti più difficili della storia, e non dovrebbe subire ricatti o censure".

Ha evidenziato il pericolo che si possa affermare il principio secondo cui per fare cultura sia necessaria una "patente" concessa da un organismo non eletto direttamente dai cittadini. Il presidente veneto ha espresso il suo pieno sostegno a Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale, auspicando che l'Europa "ritrovi lo spirito dei suoi padri fondatori e torni a essere protagonista nella costruzione della pace, della crescita economica e della coesione tra i popoli".

La minaccia dell'UE e la riapertura del padiglione russo

La Commissione Europea ha formalmente comunicato al presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, l'intenzione di congelare due milioni di euro di finanziamenti destinati all'istituzione.

Tale provvedimento è una diretta conseguenza della possibile riapertura del padiglione russo, inattivo dal 2022, in vista dell'edizione 2026 della Biennale. La Commissione ha concesso un termine di trenta giorni per ottenere chiarimenti sulla posizione della Biennale, avvertendo che, in caso di mancata risposta soddisfacente, la manifestazione rischia di perdere la sovvenzione prevista fino al 2028.

La potenziale partecipazione della Russia alla 61ª Esposizione Internazionale d'Arte, la cui inaugurazione è fissata per il 9 maggio 2026, è interpretata come una violazione delle sanzioni imposte a seguito dell'invasione dell'Ucraina. Il governo ucraino e ben ventidue altri paesi membri dell'Unione Europea hanno già espresso la loro ferma protesta contro la riapertura del padiglione russo.

Anche il ministro italiano della Cultura, Alessandro Giuli, è intervenuto sulla questione, pur mantenendo una posizione che non intacca la sovranità artistica della Biennale.

Le dure reazioni politiche in Italia

Alle critiche di Stefani si è unito il vicepremier Matteo Salvini, che ha definito la minaccia di taglio dei fondi da parte della Commissione Europea un "vulgar chantaje" nei confronti della Biennale. Stefani ha ulteriormente ribadito la sua visione, affermando che l'arte ha il compito di "propiziare momenti di confronto culturale che possano trasformarsi in occasioni per costruire ponti, soprattutto quando la diplomazia ufficiale fatica a trovare soluzioni". Ha concluso con un appello chiaro: "La pace non si costruisce censurando e la libertà non si difende restringendola.

La Biennale non è un problema da gestire, ma uno spazio di confronto da difendere".

Parallelamente alle pressioni esercitate dall'Europa, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato un decreto che impone sanzioni a cinque personalità culturali russe legate al padiglione di Venezia. Queste figure sono accusate di "giustificare l'aggressione e diffondere propaganda". Le misure punitive comprendono restrizioni economiche, il divieto di ingresso in Ucraina e la cessazione di ogni forma di cooperazione culturale e scientifica.