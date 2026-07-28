Dal 30 luglio, l’Arena di Verona accoglie una nuova, spettacolare edizione di Aida, l’immortale opera di Giuseppe Verdi, nella sontuosa produzione firmata dal celebre regista e scenografo Franco Zeffirelli. Questo allestimento, che ha già incantato milioni di spettatori, torna in scena per il 103° Arena di Verona Opera Festival 2026, promettendo di abbagliare il pubblico con la sua visione dorata. La prima rappresentazione, prevista per giovedì 30 luglio, ha già registrato il tutto esaurito, a conferma dell’enorme attesa per uno spettacolo che, nel corso della sua storia areniana, ha superato quota un milione e cinquecentomila spettatori.

L'opera, che nel 1913 diede il via al Festival, è divenuta la più amata e ricorrente nell'Anfiteatro, con 783 recite. Dopo l’allestimento “di cristallo” di Stefano Poda, la seconda parte dell’estate veronese porta in scena l’Egitto immaginato da Zeffirelli, un mondo pervaso di pietre multicolori e tessuti preziosi. I costumi sono curati da Anna Anni, mentre le coreografie sono firmate da Vladimir Vasiliev.

Un cast stellare e la visione di Zeffirelli

Sul maestoso palcoscenico areniano si alterneranno alcune delle più grandi stelle della lirica internazionale. Tra i nomi di spicco figurano Aleksandra Kurzak (titolare per tre serate con SeokJong Baek e Roberto Alagna), Anna Netrebko (Aida per un’unica serata il 30 agosto), e il “re dei tenori” Jonas Kaufmann, atteso nel ruolo di Radamès il 10 settembre.

Il cast include anche Ludovic Tézier, Maria José Siri, Clémentine Margaine e Alexander Vinogradov. L’Orchestra di Fondazione Arena e il Coro, preparato da Roberto Gabbiani, saranno diretti dal maestro Francesco Ommassini.

L’allestimento di Zeffirelli, ripreso in Arena in diverse edizioni dal 2002 (sua terza creazione per l’Anfiteatro), si distingue per una rappresentazione dell’Antico Egitto in una dimensione mitica, quasi fiabesca. Questa visione si allontana dalla goffaggine del genere “peplum” per assumere il bagliore dell’oro, elemento chiave nelle sale di Menfi. Le scenografie, con maestose facciate della piramide centrale e cambi di scena rapidi e silenziosi, trasformano gli spazi, portando lo sguardo dello spettatore dalla dimensione pubblica ai primi piani dei monologhi e delle confessioni d’amore.

Le serate speciali e il legame con Jonas Kaufmann

La stagione prevede sette repliche di Aida fino al 10 settembre. Particolarmente attesa è la serata del 10 settembre, che vedrà il grande ritorno di Jonas Kaufmann nei panni di Radamès. Per il tenore bavarese, questo ruolo è stato un acclamato debutto in Arena quattro anni fa. Il legame di Kaufmann con l’Arena di Verona è profondo: ha debuttato nel 2021 con un gala trionfale, rinnovando il successo nel 2023 e 2025. Ha già interpretato Radamès in scena nel 2022 e Cavaradossi in Tosca nel 2024. Questa collaborazione proseguirà anche nel 2027, con un Opera gala già annunciato per l’8 agosto.

Il ricco programma del 103° Festival

Il 103° Arena di Verona Opera Festival 2026 offre un programma vasto e diversificato, con 53 serate di spettacolo fino al 12 settembre.

Oltre alle due diverse produzioni di Aida, il calendario include La Traviata (nuova produzione di Paul Curran), Nabucco e La Bohème. Ad agosto, la Turandot fiabesca, anch’essa con regia e scene di Zeffirelli e costumi del premio Oscar Emi Wada, uno spettacolo record di incassi. Il Festival vedrà anche il debutto assoluto, il 18 agosto, di Paganini Paradise e le Quattro stagioni in Viva Vivaldi il 19 agosto. Non mancheranno i Carmina Burana di Orff il 13 agosto e l’irresistibile Zorba il greco al Teatro Romano. Il Festival conta sul sostegno di importanti sponsor, tra cui i Main Partner UniCredit, i Premium Partner Calzedonia e Pastificio Rana, e numerosi altri sostenitori.

Franco Zeffirelli: un’eredità indelebile

Franco Zeffirelli (1923-2019) è stato uno dei più celebri registi e scenografi italiani, la cui carriera ha spaziato dal teatro all’opera e al cinema. Noto per le sue produzioni visivamente raffinate e spettacolari, ha firmato numerosi allestimenti per i principali teatri del mondo. La sua collaborazione con l’Arena di Verona ha lasciato un segno indelebile nella storia del Festival, grazie a creazioni che hanno saputo coniugare magistralmente tradizione e innovazione.