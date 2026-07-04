L'edizione 2026 di Umbria Jazz ha inaugurato a Perugia con un trionfo di pubblico per Sting all'Arena Santa Giuliana. È stata la prima data italiana del suo acclamato tour mondiale e il terzo ritorno dell'artista nel capoluogo umbro. Sting ha evidenziato il suo storico legame con la manifestazione: “Siamo felici di essere qua per la terza volta”.

Il suo legame con Umbria Jazz iniziò nel 1987, con il debutto insieme a Gil Evans (25.000 spettatori). Nel 2012 tornò con il tour “Back to Bass” all'Arena Santa Giuliana. Le sue presenze hanno sempre rafforzato il prestigio del festival, attirando un pubblico transgenerazionale.

A 74 anni, Sting domina la scena, con oltre 100 milioni di dischi venduti e 17 Grammy Award.

Sting 3.0: il power trio e l'energia Police

Il progetto Sting 3.0, un power trio dinamico, ha riletto l'immenso repertorio con un sound essenziale e affilato. Al fianco di Sting (basso e voce), il chitarrista Dominic Miller e il batterista Chris Maas hanno sprigionato un'energia rock, richiamando lo spirito originario dei Police.

Un viaggio musicale senza tempo

Lo show all'Arena Santa Giulianaè stato misurato ed equilibrato. La voce di Sting ha trovato piena rotondità dopo i primi brani, marciando per due ore. Il concerto si è aperto con “Message in a Bottle” e si è concluso con “Roxanne”. La scaletta ha unito passato e presente della sua discografia, alternando brani storici e recenti.

L'atmosfera intensa ha confermato la centralità di Umbria Jazz nel panorama musicale, proiettando Perugia come crocevia di grandi eventi e il festival verso future prospettive.