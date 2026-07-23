L'attrice e regista Isabella Ragonese porta in scena lo spettacolo “Gli amori difficili” il 25 luglio 2026 alla Casa del Jazz di Roma, un evento di punta della XXXVI edizione della rassegna “I Concerti nel Parco”. Il festival, che si svolge dal 1 luglio al 5 agosto 2026, si distingue per la sua programmazione eclettica e la presenza di artisti di calibro nazionale e internazionale, offrendo al pubblico romano un cartellone ricco di proposte culturali innovative e diversificate.

Lo spettacolo di Ragonese si immerge nelle sfaccettature complesse della femminilità all’interno delle relazioni amorose, riprendendo i temi centrali dei racconti giovanili di Italo Calvino.

Scritte tra il 1949 e il 1967, queste storie si configurano come un vero e proprio mosaico di vite e sentimenti, che l'artista trasforma in materia teatrale attraverso la sua interpretazione. L'esperienza scenica è arricchita dai suggestivi paesaggi sonori creati da Rodrigo D’Erasmo e da immagini evocative tratte dal celebre film “Million Dollar Mermaid” con Esther Williams, ri-elaborate sonoramente dal vivo dallo stesso D’Erasmo, creando un connubio unico tra parola, musica e visione.

L'universo narrativo di Calvino e la sua messa in scena

Il percorso narrativo dello spettacolo include alcuni dei racconti più emblematici di Calvino. Tra questi, “L’avventura di due sposi” esplora la delicatezza dei rapporti e le attese reciproche che li definiscono.

“L’avventura di una moglie” si muove tra il desiderio personale e le convenzioni sociali, tra la libertà individuale e le responsabilità imposte, offrendo uno spaccato profondo dell'animo femminile. Infine, “L’avventura di una bagnante” rivela l’intimità dell’imbarazzo e una sottile tensione sia verso gli uomini che la osservano sia verso la propria interiorità. Le musiche originali di Rodrigo D’Erasmo accompagnano ogni segmento narrativo, amplificando le emozioni e costruendo atmosfere distinte, in perfetta sintonia con le parole e i vari stati d'animo delle dialettiche amorose. Le suggestioni cinematografiche si integrano con naturalezza nella narrazione, arricchendo l'esperienza visiva e sensoriale dello spettatore e conferendo allo spettacolo una dimensione poliedrica.

La raccolta “Gli amori difficili” rappresenta un significativo esempio dell'estro giovanile di Calvino, che amava definirsi “più uno scrittore di short stories che di romanzi”. Quest'opera è oggi riconosciuta come un classico intramontabile della letteratura italiana moderna, capace di catturare l'attenzione e di lasciare il fiato sospeso. Al centro della narrazione vi è la figura della donna, esplorata nelle sue sfumature, contraddizioni, desideri e in una passionalità che coinvolge profondamente il pubblico.

Il Festival “I Concerti nel Parco” alla Casa del Jazz

La rassegna “I Concerti nel Parco, Estate 2026” si tiene nella prestigiosa cornice della Casa del Jazz, situata in Viale di Porta Ardeatina 55 a Roma.

Giunto alla sua trentaseiesima edizione, il festival si conferma un punto di riferimento per l'offerta culturale estiva della capitale, ospitando produzioni in prima assoluta e spettacoli interpretati da nomi noti del panorama artistico. Tra gli altri eventi in programma, spiccano le performance di artisti come Ambra Angiolini, Monica Guerritore e Jacopo Fo, a testimonianza della ricchezza e della varietà del cartellone. Per assistere agli spettacoli, i biglietti possono essere acquistati comodamente online sul sito ticketone.it oppure direttamente presso il botteghino della Casa del Jazz, che rimane aperto al pubblico nei giorni di spettacolo a partire dalle ore 19:00 e fino a quaranta minuti dopo l'inizio degli eventi.