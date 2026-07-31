Gli eventi musicali dal vivo sono un potente motore per il turismo in Italia. Uno studio Unicusano stima un impatto economico di 4,3 miliardi di euro e oltre undici milioni di pernottamenti. Per il 93-95% del pubblico, il live è la ragione principale del viaggio, ribaltando il paradigma turistico: il concerto non arricchisce la vacanza, ma la genera, determinando la scelta di città, trasporti e alloggio.

Il caso Ultimo, con 250mila spettatori a Tor Vergata, è emblematico. Artisti come Taylor Swift (a Milano) e i Coldplay (a Roma, con 111 milioni di euro di indotto) generano flussi turistici e spesa.

Nel 2025, i concerti pop, rock e di musica leggera hanno incassato oltre 1,089 miliardi di euro nelle venue italiane. Ogni euro speso per il biglietto ne genera altri tre tra alloggi, ristorazione, trasporti e servizi. Il Jova Summer Party 2026 di Jovanotti, con 591.123 spettatori nel 2025, toccherà sette destinazioni.

Nella classifica delle città con i maggiori incassi dai maxi eventi live, Milano guida con 206,5 milioni di euro, seguita da Roma (171,7 milioni) e Lucca (77,1 milioni). Il Lido di Camaiore ha registrato 7,55 milioni di euro grazie al festival “La Prima Estate”.

Un paradosso nell'esperienza live è evidente: a Tor Vergata, molti hanno seguito Ultimo tramite maxischermi. Il concerto è mediato da tecnologia e smartphone, con cui il pubblico "certifica" la propria presenza.

La spesa per serata evento è elevata: se prima sessanta euro era il tetto psicologico, oggi cento euro per un concerto negli stadi è la norma. Ciò genera un impatto economico "devastante" per le famiglie, con uscite fino a cinquecento euro per serata (biglietto, trasporto, servizi). Questa polarizzazione verso i grandi eventi mainstream penalizza gli artisti emergenti, che faticano a raccogliere i venti euro richiesti nei club.

Milano e le tendenze del turismo culturale

A Milano, la doppia tappa di Taylor Swift a luglio ha generato un indotto di quasi 176,6 milioni di euro. Gli aeroporti hanno gestito oltre 540.000 passeggeri. I concerti di musica leggera sono tra le attività di turismo culturale più gettonate (74%), con una spesa media di 115 euro.

Questo fenomeno consolidato rende i concerti live una leva strategica per l'economia urbana italiana, capace di mobilitare flussi turistici, accrescere la spesa e ridefinire le modalità di costruzione dei viaggi culturali.