La Palazzina di Caccia di Stupinigi ospita domenica 9 agosto, alle 15.45, la visita guidata “Le reali villeggiature”. L’evento ripercorre la vita di corte agli inizi del Novecento, focalizzandosi sulle villeggiature di Margherita di Savoia, ultima regina che scelse la residenza per i suoi soggiorni estivi. Attraverso le sale, si svelano abitudini, consuetudini e atmosfere della corte sabauda, con una breve ricostruzione storica fino al XX secolo. La sovrana, filo conduttore, guida i visitatori tra episodi, curiosità e suggestioni della vita a corte in quel periodo.

Informazioni per la Visita

La Palazzina di Caccia di Stupinigi è aperta martedì-venerdì 10:00–17:30 (ultimo ingresso 17:00); sabato, domenica e festivi 10:00–18:30 (ultimo ingresso 18:00). Chiusa il lunedì.

Il Giardino Storico è accessibile 1 marzo–31 ottobre, con orari specifici e chiusure anticipate (es. 30 giugno–3 agosto 2026 per alte temperature). Verificare orari.

Foto e video: consentiti per uso personale; vietato il flash e usi professionali/commerciali senza autorizzazione. Biglietto intero: 12 euro (riduzioni e gratuità). Prevendita online (+15%).

Visite guidate disponibili weekend e festivi; ad agosto 2026 anche feriali. Struttura accessibile con ingressi facilitati, assistenza e montacarichi.

Esperienze e Eventi

Un’audioguida di 65 minuti illustra 26 punti di interesse e offre quattro episodi storici tramite QR code.

Il calendario di Stupinigi include “I vestiti dei principini” (13 settembre 2026) e “Diana & Co.” (30 agosto 2026), che valorizzano storia e tradizioni della residenza.