Un’onda di energia ha travolto Trieste la sera del 25 luglio, quando i Gorillaz si sono esibiti in piazza Unità d’Italia davanti a un pubblico entusiasta di 16mila fan. L’evento, una delle due uniche tappe italiane del loro ‘The Mountain Tour’, ha richiamato spettatori da diverse regioni d’Italia e dai Paesi oltre confine, trasformando la storica piazza in un vibrante epicentro musicale.

La band britannica ha dato il via allo spettacolo con le note di ‘The Mountain’, per poi proseguire con una carrellata dei suoi brani più iconici, tra cui ‘Clint Eastwood’, ‘Delirium’ e ‘Feel Good Inc’.

La performance ha saputo coniugare la distintiva musica dal vivo e animazione che caratterizza il progetto artistico, ideato dal cantante Damon Albarn e dal fumettista Jamie Hewlett. Il pubblico, composto da generazioni diverse, ha partecipato attivamente, cantando e ballando per tutta la durata del concerto.

L’attesa per l’evento era palpabile fin dalle prime ore del mattino, con i fan più accaniti che si sono riversati in piazza per assicurarsi i posti migliori. L’afflusso è proseguito ininterrotto per tutta la giornata, culminando in una piazza completamente gremita al calar della sera. L’organizzazione dell’appuntamento giuliano è stata curata congiuntamente dai promoter locali Luigi Vignando e Luca Tosolini di Vigna Pr e Fvg Music Live, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, PromoturismoFvg, il Comune di Trieste e Live Nation Italia.

Misure di sicurezza e trasporti straordinari per l'evento

Per garantire la sicurezza e la fluidità degli spostamenti di fronte all’eccezionale afflusso di visitatori, le autorità cittadine hanno implementato un piano dettagliato di misure di sicurezza e trasporti straordinari. Dalle ore 13 del 25 luglio fino alle 3 del mattino del giorno successivo, il traffico veicolare è stato interdetto lungo il lungomare, specificamente nel tratto compreso tra Via di Mercato Vecchio e Piazza Tommaseo. Analoghe restrizioni hanno interessato Via San Carlo, mentre l’accesso per pedoni, ciclisti e monopattini è stato limitato sulla pista ciclabile adiacente.

Sono stati predisposti parcheggi dedicati e un efficiente sistema di servizi navetta, operativi in particolare dalle aree di Barcola e dello stadio, con collegamenti attivi fino alle 00:30.

A completare il dispositivo, un treno speciale notturno è partito da Trieste alle 00:29, offrendo un’ulteriore opzione di rientro per le località costiere.

Restrizioni su alcolici e oggetti vietati per i concerti

In previsione dei concerti del fine settimana, inclusa l’esibizione dei Gorillaz, il Comune di Trieste ha emesso un’ordinanza specifica volta a regolare la vendita e il consumo di bevande e l’introduzione di oggetti nell’area dell’evento. L’ordinanza ha vietato la vendita di bevande alcoliche con gradazione superiore al 12% nelle zone circostanti piazza Unità d’Italia durante le ore di svolgimento degli spettacoli. Tutte le bevande, indipendentemente dalla tipologia, dovevano essere servite esclusivamente in bicchieri di carta o plastica, per prevenire l’uso di contenitori potenzialmente pericolosi.

All’interno dell’area concerto, è stata imposta una rigorosa lista di oggetti vietati. Non era consentito introdurre bottiglie di vetro o lattine; le bottiglie di plastica erano ammesse solo se prive di tappo. Tra gli altri articoli proibiti, considerati potenzialmente pericolosi, figuravano ombrelli, sedie pieghevoli, selfie stick e spray urticanti. Le violazioni di tale ordinanza comportavano l’applicazione di sanzioni amministrative, con multe che variavano da 250 a 1.500 euro.

Il maxi palco che ha ospitato i Gorillaz sarà nuovamente protagonista la sera successiva, accogliendo il concerto gratuito degli Eiffel 65. Tuttavia, sull’appuntamento incombe un’allerta meteo, con previsioni che indicano pioggia e temporali su Trieste e altre zone della regione.