La mostra "Pietra Viva. Memoria e identità del Vesuvio", dedicata allo scultore Antonio Carotenuto, ha riscosso un grande successo di pubblico e critica, portando alla sua proroga fino al 9 settembre. L'esposizione, inizialmente prevista fino al 18 luglio, offre ai visitatori l'opportunità di ammirare le opere dell'artista presso Villa Campolieto, situata in corso Resina 283 a Ercolano, Napoli. La villa manterrà i consueti giorni e orari di apertura per tutta la durata estesa della mostra.

Curata dal giornalista Paolo Chiariello, l'iniziativa presenta circa quaranta opere, tra sculture e dipinti, realizzate prevalentemente in pietra lavica, elemento distintivo della produzione di Carotenuto.

L'organizzazione è stata frutto di una vasta collaborazione che ha coinvolto l'Associazione Forense In Oltre, presieduta da Anna Brancaccio, insieme alla Fondazione Ente Ville Vesuviane, l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, la Città Metropolitana di Napoli, il Comune di Boscoreale, il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il successo e le voci dei protagonisti

Il curatore Paolo Chiariello ha sottolineato come “La proroga sia la prova più evidente dell’interesse suscitato dall’artista e dalle sue opere.” Anche Roberto Chianese, direttore generale della Fondazione Ente Ville Vesuviane, ha evidenziato la qualità del progetto e la sua capacità di instaurare un dialogo profondo con la storia e l'identità del territorio vesuviano.

L'artista Antonio Carotenuto ha descritto il suo rapporto con il pubblico come “intenso e sorprendente”, considerando la proroga un importante riconoscimento che lo spinge a proseguire la sua ricerca artistica sulla pietra lavica.

Catalogo e sinergie istituzionali

A corredo dell'esposizione, è stato pubblicato un catalogo edito da Ebone Edizioni, arricchito dai testi dello scrittore Maurizio de Giovanni e del critico Massimo Bignardi. La realizzazione della mostra è stata possibile grazie alla sinergia di numerose istituzioni, tra cui la Fondazione Ente Ville Vesuviane, che svolge un ruolo chiave nella valorizzazione del patrimonio delle ville vesuviane e nella promozione culturale del territorio.

La decisione di estendere la permanenza di "Pietra Viva" conferma il riscontro positivo ottenuto dall'iniziativa e riafferma la centralità della pietra lavica non solo come materiale artistico, ma anche come simbolo identitario del Vesuvio, offrendo al pubblico ulteriori settimane per immergersi nelle creazioni di Carotenuto a Villa Campolieto.