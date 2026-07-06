Dal 31 luglio al 9 agosto 2026, Senigallia (Ancona) ospiterà la ventiseiesima edizione del Summer Jamboree, festival internazionale che celebra la musica e la cultura americana degli anni Quaranta e Cinquanta. L'evento trasformerà la città marchigiana nella "Hottest rockin’ holiday on Earth". Quest'anno il festival renderà omaggio al centenario di Chuck Berry, leggendaria figura del rock and roll, con una celebrazione affidata a Geno and His Rockin’ Dudes e a musicisti che condivisero il palco con Berry a Saint Louis. Tra le novità del 2026 spiccano la prima sigla ufficiale e l'estensione oraria del Rockin’ Village Vintage Market, aperto anche al mattino nelle piazze Manni e del Duca.

Il programma artistico e gli ospiti

La line-up presenterà quattro esclusive italiane e due anteprime europee. Sul palco principale di Piazza Garibaldi si alterneranno Albert Lee (UK/USA) e Little Risolo & The Northside Boys. Tra gli special guest figurano Gina Haley (figlia di Bill Haley), i britannici The Extraordinaires e gli statunitensi Sean 'Mack' McDonald, Jad Tariq e Les Greene, voce di Little Richard nel film “Elvis”. Tra gli italiani attesi Greg, Max Paiella & The Jolly Rockers e Little Taver & His Crazy Alligators. Giovedì 6 agosto, in Piazza Garibaldi, si terrà il Burlesque & Cabaret Show all’aperto.

Il Summer Jamboree offrirà lezioni di ballo no-stop con Dance Camp e Boot Camp, guidati da docenti internazionali.

I dopofestival animeranno la Rotonda a Mare con le nuove "Balcony Jam Session" notturne. Saranno presenti auto d’epoca nell’Oldtimers Park, il Walk-in Tattoo old school e le acrobazie del Fearless Devid Motordrome.

Il Summer Jamboree: un evento di risonanza mondiale

Il Summer Jamboree è il più grande festival internazionale dedicato alla musica e cultura americana degli anni Quaranta e Cinquanta. Fondato nel 2000, ogni estate trasforma Senigallia in un vasto set a cielo aperto, attirando visitatori da tutto il mondo. L'evento offre dieci giorni di concerti live gratuiti, piste da ballo all’aperto, mercatino vintage, spettacoli di burlesque e sfilate di auto d’epoca, rendendo la città un punto di riferimento globale per gli amanti del genere. Senigallia, "perla dell’Adriatico", si erge a capitale mondiale del rock’n’roll e dello swing, con un'immersione nella cultura americana del dopoguerra.