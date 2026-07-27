Dal 31 luglio al 9 agosto 2026, Senigallia si prepara a ospitare la 26ª edizione del Summer Jamboree, il festival internazionale che trasforma la città nella “Hottest rockin’ holiday on Earth”. L'evento, dedicato alla cultura americana degli anni '40 e '50, attira appassionati di rock'n'roll, swing e rockabilly da ogni angolo del mondo, offrendo dieci giorni di musica, balli sfrenati, lezioni, mercatini vintage e numerose attrazioni collaterali.

Omaggio a Chuck Berry e il programma musicale

Il festival di quest'anno celebra il centenario di Chuck Berry, icona della chitarra rock and roll e autore di brani immortali come "Johnny B.

Goode". Un omaggio speciale sarà reso da Geno and His Rockin’ Dudes, guidati da Carmelo "Geno" Genovese, con Pierpaolo De Salsi alla batteria, che ebbe l'onore di suonare con Berry in Italia. La ricca line-up musicale include quattro esclusive italiane e due anteprime europee, con nomi di spicco come il chitarrista vincitore di Grammy Albert Lee, Gina Haley, The Extraordinaries, Sean 'Mack' McDonald, Jad Tariq, Les Greene, Hot Combo feat Paolo Fioretti, The Capulets, Jessie Gordon, The Sparkles, Augie Burr, Gone Hepsville, The 6 Fireballs, The Barnshakers ed Eddy y Los Grasosos.

Non mancheranno gli artisti italiani, tra cui Greg, Max Paiella & The Jolly Rockers e Little Taver & His Crazy Alligators, affiancati da band di accompagnamento come The Good Fellas, Don Diego Trio e l'Abbey Town Jazz Orchestra.

Le serate vedranno alternarsi alla conduzione diversi presentatori esperti del mondo vintage, della musica, del burlesque e del ballo. Un appuntamento da non perdere è il Burlesque & Cabaret Show, in programma il 6 agosto sul Trenitalia Stage con ingresso gratuito, e i dopofestival danzanti alla Rotonda a Mare, previsti ogni notte.

Danza, mercatini e altre attrazioni

Il Summer Jamboree è anche un paradiso per gli amanti del ballo, con lezioni tenute da campioni internazionali e intensivi dance camp e boot camp dall'1 all'8 agosto, con docenti di fama mondiale. Saranno disponibili anche lezioni gratuite sulle spiagge e presso la Rocca Roveresca. Il programma include dance show il 2 e 7 agosto, una Teachers Dance Jam l'8 agosto e il Summer Jamboree Hera Dance Contest il 4 agosto in Piazza Garibaldi, una gara per coppie con iscrizione gratuita.

Per gli appassionati di stile, il Rockin’ Village Vintage Market aprirà anche al mattino (10:30–13:00) in Piazza Manni e Piazza del Duca, offrendo un'ampia selezione di abbigliamento e oggettistica in perfetto stile anni '40 e '50.

L'offerta del festival si completa con numerose attrazioni: l'Hawaiian Beach e il Mascalzone proporranno piste da ballo e Record Hop non-stop, mentre l'Airstream Dance Corner animerà Piazza Roma. Gli amanti dei motori potranno ammirare l'Oldtimers Park con auto americane pre-1969 e il Motordrome Fearless Devid in Piazza Simoncelli. Non mancherà il Walk-in Tattoo old school al Foro Annonario / Ex Pescheria dal 7 al 9 agosto.

Organizzazione e partner del festival

La manifestazione è organizzata dalla società Summer Jamboree, con il prezioso sostegno del Comune di Senigallia, della Regione Marche e della Camera di Commercio di Ancona.

Trenitalia è Main Sponsor, ospitando eventi sul proprio stage e garantendo treni speciali straordinari nei weekend del festival per facilitare il rientro dei visitatori. Partner etico è la Lega del Filo d’Oro, affiancata da sponsor come Bud, Corona, Consorzio del Prosciutto di Parma, Hera, Aperol e BCC Fano. Gli organizzatori, Alessandro Piccinini e Angelo Di Liberto, hanno ribadito che il Summer Jamboree è «una festa di tutti, anche per coloro che non sono appassionati del genere. La gente vive la città e si diverte».