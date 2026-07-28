L'ottava edizione di Supercondominio, l'assemblea europea degli spazi indipendenti di produzione e promozione dell'arte contemporanea, torna nelle Langhe. Per la prima volta, l'evento raddoppia le sedi, ospitando le sue attività a Dogliani e Bene Vagienna nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 settembre. Il tema centrale di quest'anno sarà “Il bene comune”, un concetto chiave per la riflessione artistica contemporanea.

Nato nel 2018 al Castello di Rivoli e dal 2024 parte integrante del programma Radis – promosso dalla Fondazione Arte Crt in collaborazione con la Fondazione Crc –, Supercondominio 2026 è curato da Treti Galaxie.

L'iniziativa riunirà dieci realtà italiane ed europee per un confronto approfondito sul ruolo degli spazi indipendenti nella costruzione di comunità. Il programma prevede talk, performance e incontri aperti al pubblico, con la partecipazione di ospiti provenienti da Italia, Francia, Belgio, Germania, Svizzera e Repubblica Ceca. Tra gli artisti presenti figurano Roberto Casti, Luigi Presicce e Francesco Lauretta.

Il programma tra Dogliani e Bene Vagienna

Il calendario dell'assemblea è ricco di appuntamenti. Sono previste presentazioni delle realtà partecipanti, una suggestiva performance itinerante notturna a Dogliani e una sessione di disegno collettivo. La manifestazione si concluderà a Bene Vagienna con la tradizionale tavola rotonda finale.

I curatori Matteo Mottin e Ramona Ponzini sottolineano come “Il Bene Comune sia quella parte del fare arte che vive nella condivisione e non può essere venduta né comprata”, evidenziando il valore intrinseco e non mercantile dell'espressione artistica.

Radis e il sostegno all'arte contemporanea

Questa edizione di Supercondominio si inserisce nel più ampio public program di Radis, un progetto della Fondazione Arte Crt che accompagnerà il pubblico fino all'inaugurazione dell'opera di Iván Argote, fissata per l'11 ottobre a Bene Vagienna. La Fondazione Arte Crt, attiva dal 2000, si dedica alla promozione e valorizzazione dell'arte contemporanea attraverso progetti espositivi, attività formative e il sostegno a artisti e spazi indipendenti.

La collaborazione con la Fondazione Crc rafforza il legame con il territorio piemontese e favorisce la partecipazione di realtà artistiche a livello internazionale, consolidando il ruolo delle Langhe come polo culturale dinamico.