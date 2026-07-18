La celebre cantautrice statunitense Suzanne Vega aprirà il suo tour estivo italiano alla Casa del Jazz di Roma il prossimo 20 luglio. L'appuntamento nella capitale, che si terrà nel suggestivo Parco di Villa Osio, segna l'inizio di una serie di concerti che vedranno l'artista esibirsi in diverse città italiane.

Sul palco, Suzanne Vega sarà affiancata da due collaboratori di lunga data: il chitarrista Gerry Leonard, noto per le sue collaborazioni anche con David Bowie, e la violoncellista Stephanie Winters. La serata promette un viaggio musicale attraverso i brani più amati della sua carriera, come gli iconici "Tom's Diner", "Luka" e "Marlene On The Wall", oltre a presentare nuove composizioni tratte dal suo ultimo album, "Flying with Angels", pubblicato nel maggio 2025.

Dopo la data romana del 20 luglio, il tour proseguirà il 21 luglio a Napoli, il 23 a Carpi, il 24 a Monforte d’Alba e il 25 a Pisa. Suzanne Vega è considerata una delle figure chiave del rinascimento folk degli anni Ottanta, avendo ridefinito il genere con la sua chitarra acustica e i suoi testi intensi e personali. Dal suo debutto con l'album omonimo "Suzanne Vega" nel 1985, acclamato dalla critica, ha calcato i palchi più prestigiosi del mondo, conquistando il pubblico con la sua voce limpida e inconfondibile.

Il Tour tra Successi e Novità Discografiche

Con "Flying with Angels", pubblicato nel maggio 2025, Suzanne Vega ha ulteriormente ampliato il suo repertorio, continuando a raccogliere unanimi consensi dalla critica internazionale.

La rivista Rolling Stone ha evidenziato come, a quarant'anni dal suo debutto, l'artista "conserva intatta la sua capacità di unire riflessioni lucide a una musica limpida e incisiva". Anche la stampa specializzata, come Stereogum, ha sottolineato la sua importanza storica, definendola "una vera e propria leggenda" della scena alt-rock e folk. Il tour si configura come un viaggio attraverso quattro decenni di carriera, ripercorrendo i successi che l'hanno consacrata tra le voci più apprezzate della sua generazione e integrando le nuove sonorità ispirate dall'ultimo progetto discografico.

L'accompagnamento musicale, affidato al chitarrista Gerry Leonard e alla violoncellista Stephanie Winters, due figure di spicco con cui Vega collabora da tempo, promette di aggiungere intimità e raffinatezza all'esecuzione dal vivo.

La scelta di inaugurare il tour italiano alla Casa del Jazz sottolinea l'importanza della capitale nel panorama culturale nazionale, offrendo al pubblico romano un'occasione unica per apprezzare dal vivo l'incontro tra i grandi classici e le nuove produzioni dell'artista americana.

La Casa del Jazz: Un Palcoscenico di Prestigio

La Casa del Jazz di Roma, incastonata nel verde del Parco di Villa Osio, si è affermata negli anni come uno dei principali punti di riferimento per la musica dal vivo nella capitale. La sua programmazione ospita regolarmente artisti di fama internazionale, valorizzando le eccellenze del panorama contemporaneo. L'evento con Suzanne Vega conferma la vocazione culturale del luogo, che da tempo accoglie tournée di rilievo e festival tematici, contribuendo alla diffusione della musica d'autore negli spazi verdi della città.

Fin dalla sua fondazione, la Casa del Jazz ha svolto un ruolo di primo piano nell'offerta musicale romana, privilegiando proposte che uniscono tradizione e innovazione. Il concerto di Suzanne Vega, che fonde una narrazione intima con una dimensione più ampia legata al rinnovamento folk, si inserisce perfettamente nella missione dell'istituzione, offrendo una serata di ascolto e condivisione per appassionati e pubblico curioso.