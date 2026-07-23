Il Festivaletteratura di Mantova si prepara a celebrare un traguardo significativo: il suo trentesimo anniversario. L'edizione 2026 della kermesse letteraria, in programma a Mantova dal 9 al 13 settembre, ha già svelato il suo ricco programma online, promettendo cinque giornate intense di incontri, percorsi tematici e iniziative diffuse che animeranno l'intera città. L'evento si conferma un punto di riferimento culturale, accogliendo a Mantova protagonisti di spicco del panorama letterario, giornalistico, scientifico, musicale e del pensiero contemporaneo.

Le voci internazionali e gli appuntamenti imperdibili

Tra gli ospiti internazionali più attesi di questa edizione spicca la presenza di Emmanuel Carrère, che interverrà domenica 13 settembre per presentare ‘Kolchoz’, il suo memoir genealogico recentemente pubblicato in Italia da Adelphi. Un appuntamento di grande risonanza per gli amanti della letteratura contemporanea.

Farà ritorno a Mantova anche Tommy Wieringa, atteso venerdì 11 settembre per un dialogo con Nicolò Porcelluzzi sui temi delle origini e dell'identità. Sarà invece la prima volta al Festival per David Szalay, che mercoledì 9 settembre proporrà un incontro dal titolo evocativo: ‘Rimuovere l’inessenziale’.

Il cartellone degli eventi vedrà inoltre la partecipazione della giornalista e scrittrice peruviana Gabriela Wiener, che venerdì 11 settembre dialogherà con Nadeesha Uyangoda.

La giornata di sabato 12 settembre sarà particolarmente ricca: arriveranno a Mantova Nathacha Appanah, che si confronterà con Espérance Hakuzwimana, ed Helen Oyeyemi, in dialogo con Lella Costa.

Nella stessa giornata di sabato 12 settembre, si registrerà un attesissimo ritorno: dopo oltre quindici anni, lo scrittore indiano Amitav Ghosh tornerà al Festival per affrontare tematiche quali il rapporto tra natura, la crisi climatica e le eredità del colonialismo.

Presentazione ufficiale del programma e dettagli editoriali

La presentazione ufficiale del programma cartaceo del Festivaletteratura è fissata per martedì 28 luglio alle ore 21, in piazza Alberti. L'evento sarà arricchito da un intervento di Luca Misculin e Riccardo Ginevra, dedicato al mondo omerico.

Il volume tascabile che racchiude l'intero programma, di 240 pagine, avrà una copertina firmata dall’artista e illustratrice Camilla Falsini.

Il Festivaletteratura si conferma uno degli appuntamenti culturali più significativi per la città di Mantova, capace di coinvolgere un vasto pubblico e numerosi autori in un calendario di eventi ricco e variegato, che spazia tra i diversi ambiti del sapere contemporaneo e della riflessione critica.