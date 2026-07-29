Il Taobuk, il prestigioso festival di Taormina, ha annunciato il tema centrale della sua edizione 2027: il tempo. L'evento, in programma nella suggestiva cornice della città siciliana dal 17 al 21 giugno 2027, si preannuncia come un crocevia internazionale di menti brillanti, riunendo scrittori, artisti, scienziati, economisti e figure di spicco della cultura. Antonella Ferrara, fondatrice e direttrice artistica, ha illustrato la scelta del tema, sottolineando come "nessun'altra categoria attraversa con altrettanta profondità la condizione umana e le metamorfosi della contemporaneità".

Ferrara ha evidenziato come l'epoca attuale sia caratterizzata da una costante accelerazione in ogni ambito: dalle innovazioni tecnologiche alle informazioni, dalle crisi globali alle opportunità emergenti. Questa rapidità, ha spiegato, rende fondamentale riscoprire il valore della costruzione paziente e la capacità di trasformare le esperienze in profonda consapevolezza. La direttrice ha affermato che "la cultura è il luogo in cui il tempo custodisce il passato, illumina il presente e innesca il futuro". Ha poi approfondito la riflessione sulle diverse temporalità che permeano la società contemporanea – tecnologia, natura, economia, politica e cultura – evidenziando come spesso queste procedano a velocità differenti, rendendo difficile il dialogo.

Il programma e i sostenitori dell'edizione 2027

Il culmine del festival sarà la tradizionale serata di gala, un appuntamento atteso che si svolgerà sabato 19 giugno 2027 presso l'iconico Teatro Antico di Taormina. Durante questa serata di prestigio, saranno conferiti i rinomati Taobuk Award. L'organizzazione di Taobuk 2027 è resa possibile grazie al sostegno e alla promozione della Regione Siciliana, della Fondazione Taormina Arte Sicilia e del Comune di Taormina. Questo supporto conferma la manifestazione come uno degli eventi culturali più significativi per la Sicilia e il panorama internazionale.

Il ruolo culturale e la diciassettesima edizione

Giunto alla sua diciassettesima edizione, il Taobuk si conferma un appuntamento annuale imprescindibile a Taormina, fungendo da cruciale punto di incontro e dialogo per letteratura, arte e scienza.

Il festival si distingue per la capacità di attrarre e coinvolgere personalità di rilievo internazionale, nonché per la scelta di temi sempre attuali e stimolanti, che invitano alla riflessione critica sul presente e sul futuro. L'edizione 2027, interamente dedicata al concetto del tempo, si propone di esplorare e approfondire le molteplici dimensioni temporali che definiscono la società odierna, offrendo un ricco programma di confronti e scambi interdisciplinari.