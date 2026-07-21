Le cerimonie di apertura e chiusura dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 saranno un'occasione per mettere in risalto il ricco patrimonio artistico e culturale della regione. La scelta strategica, illustrata da Angelo Bonello, show director di G2 Eventi, è quella di valorizzare gli artisti e le realtà culturali pugliesi, piuttosto che puntare su grandi nomi internazionali. Bonello ha sottolineato come la Puglia sia una delle regioni più fertili dal punto di vista artistico, musicale e coreografico, rendendo naturale la decisione di costruire lo spettacolo insieme alle sue eccellenze locali.

Questa impostazione mira a celebrare il territorio e la sua identità attraverso i suoi protagonisti.

I protagonisti della cerimonia inaugurale

Tra i nomi di spicco annunciati per la cerimonia di apertura figurano Al Bano, Serena Brancale e, come importante novità, Mietta. Quest'ultima farà il suo ritorno su un grande palcoscenico con una coreografia spettacolare, interpretando un inno del Mediterraneo composto appositamente per l'evento. Il brano simbolo della manifestazione, affidato alla voce dell'artista tarantina Mietta, è nato da un'idea del presidente del comitato Massimo Ferrarese, con la musica curata da Roberto Molinelli e il testo da Melissa Mastrolorenzi. L'esecuzione di questa colonna sonora sarà affidata all'Orchestra ICO Magna Grecia e al coro dei volontari dei Giochi, sotto la direzione del maestro Piero Romano.

L'atteso videoclip ufficiale del brano verrà presentato in anteprima ai giornalisti il 14 luglio, nell'Area Hospitality dello stadio ‘Erasmo Iacovone’, lo stesso luogo che ospiterà la suggestiva cerimonia inaugurale.

Apertura teatrale e chiusura festosa

Angelo Bonello ha delineato le diverse anime dei due spettacoli, descrivendo l'apertura come una "grande narrazione teatrale" e la chiusura come una vera e propria "festa". Per il gran finale, il palco accoglierà i Rockin'1000, noti come "la più grande band del mondo", che si esibiranno insieme all'Orchestra della Magna Grecia. L'intento è quello di coinvolgere musicisti provenienti da ogni angolo del Mediterraneo, affinché la musica possa diventare un veicolo di unione e celebrazione comune.

Sarà una festa condivisa con la città di Taranto, i suoi cittadini e tutti i 26 Paesi che prenderanno parte ai Giochi o seguiranno l'evento da remoto, rafforzando il senso di appartenenza e l'unità mediterranea.

La Puglia e Taranto al centro della scena

La decisione di privilegiare le eccellenze locali si inserisce in un progetto più ampio e ambizioso, concepito per raccontare il territorio pugliese attraverso i suoi protagonisti e le sue espressioni culturali. Le cerimonie dei Giochi del Mediterraneo diventano così una preziosa vetrina per la cultura pugliese e per la città di Taranto, unendo musica, arte e partecipazione collettiva in un evento di respiro internazionale. Questo approccio sottolinea l'importanza di celebrare l'identità locale in un contesto globale, promuovendo la regione e le sue peculiarità.