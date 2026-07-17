La trentaseiesima edizione del Festival di Tavolara ha preso il via il 17 luglio 2026, consolidando la sua formula distintiva che armonizza proiezioni cinematografiche, presentazioni letterarie e incontri con le personalità di spicco del cinema italiano e della cultura. La manifestazione, che si svolge nell'incantevole isola di Tavolara e nel territorio di Olbia e Porto San Paolo, propone una rassegna dedicata alla produzione cinematografica nazionale e a nuove contaminazioni culturali. Oltre alle serate di cinema all’aperto, il programma include numerosi appuntamenti con scrittori, registi, attori e autori di documentari, offrendo al pubblico un percorso di approfondimento attraverso storie, temi sociali e gli scenari paesaggistici unici della Sardegna.

Il festival si conferma un appuntamento imperdibile per chi desidera unire la visione di film alla scoperta della natura e delle tradizioni sarde. Il programma prevede anteprime cinematografiche, presentazioni di libri a cura di autori italiani e momenti di dialogo su temi d’attualità e ambientali. Il calendario di eventi si snoda tra la storica sede di Tavolara, con il suo suggestivo cinema sotto le stelle, e gli spazi cittadini di Olbia e Porto San Paolo, attirando un pubblico eterogeneo di appassionati e turisti.

Tradizione e innovazione nel cuore del Festival

Il Festival di Tavolara si distingue per la sua capacità di creare un ponte tra il cinema italiano di qualità e il mondo della letteratura, valorizzando al contempo il territorio ospitante.

L’isola di Tavolara, celebre per la sua biodiversità e il paesaggio marino protetto, diventa ancora una volta teatro di proiezioni e incontri, promuovendo un dialogo tra creatività artistica e rispetto per l’ambiente. La formula che integra spettacolo, letteratura e approfondimento è stata concepita per promuovere il cinema d’autore e esplorare temi di interesse attuale, grazie al coinvolgimento di protagonisti della scena italiana. Negli anni, il festival ha saputo rinnovarsi, ampliando l'offerta e estendendo gli eventi ai comuni vicini, con un impatto positivo sulla valorizzazione culturale della Gallura e del nord-est sardo.

L'identità culturale di Tavolara e il suo ruolo territoriale

L’isola di Tavolara, parte del parco marino protetto di Tavolara - Punta Coda Cavallo, offre una delle cornici più suggestive della Sardegna per iniziative culturali all’aperto.

Il festival nasce dalla volontà di unire la promozione cinematografica alla tutela e diffusione della conoscenza del territorio, consentendo agli spettatori di assistere a proiezioni immersi in un ambiente naturale di grande fascino. La collaborazione con realtà locali e nazionali, unita alla presenza di pubblico e operatori culturali da tutta Italia, rafforza ogni anno il profilo del festival sia sul piano artistico che ambientale. L’edizione 2026, pur confermando la formula di successo, mantiene la sua vocazione all’innovazione, con una selezione di opere cinematografiche e letterarie che affrontano temi contemporanei.